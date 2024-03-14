Şok eden Rebic iddiası

Milan'dan bedelsiz olarak transfer edilen Ante Rebic, Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor. Fernando Santos'un gözüne giremeyen Rebic, Gaziantep FK maçının da kadrosuna dahil edilmedi. Kadroya alınmadığını görünce sinirlenen Rebic'in, Beşiktaş'tan sezon sonu ayrılmak istediği iddia edildi. Hırvat yıldız performansıyla da şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezon 23 maça çıkan Rebic, tek gol sevincini Türkiye Kupası maçında Eyüpspor'a karşı yaşadı. Ante Rebic'in, Beşiktaş ile sözleşmesi 2025'te bitecek.

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