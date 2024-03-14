Nakit avansa fren: Bankalardan limit ve taksit indirimi

Bankalar, son 1 yılda yüzde 150'nin üzerinde büyüyen bireysel kredi kartlarında, resmi düzenleme yapılmadan ilk adımı attı. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta kredi büyümelerinde aylık sınırları düşürmesi ve sınırı aşan bankalara zorunlu karşılık getirmesinin de etkisiyle kredi kartından nakit avans limitleri yüzde 25 ile sınırlandırılırken, taksitli nakit avansta da taksit sayısı 12'den 3'e düşürüldü.

Önceki uygulamada nakit avans toplam limitin yüzde 75'ine kadar ulaşırken, taksitler 12 aya kadar uzuyordu. Bankaların sınırlama getirdiği nakit avansta, 2024'ün Ocak ayında rekor kırıldı. Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine göre, 2023'ün Ocak ayında 57.1 milyar lira olan nakit avans çekim tutarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 103 artarak 116 milyar 148 milyon liraya çıktı.



MERKEZ'DEN YENİ ADIM

Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılıkların uygulama talimatında değişiklik yaptı. Bankacılar, yapılan değişiklerle getirilen zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştıracağını, böylece mevduat faizlerini yükseltici etki yaratacağını söyledi. Uygulama 15 Mart tesis tarihinde başlayacak ve 5 Ocak 2025 tesis tarihine kadar devam edecek. Ayrıca TCMB'nin yeni başlattığı kısa vadeli TL mevduat için ayrılan zorunlu karşılıklara faiz verme uygulaması bankacılara göre kısa vadedeki mevduat faizleri üzerinde yukarı yönlü ek etki yaratacak. Bu uygulama ise 16 Mart itibarıyla başlayacak.