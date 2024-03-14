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İskoçlar da Barisic’i doğruladı

Trabzonspor’un Borna Barisic’le ilgilendiğini İskoçlar da doğruladı. Ancak oyuncunun İtalya’dan bir takımla görüştüğü de öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mart 2024 Güncelleme 14 Mart 2024, 07:01
İskoçlar da Barisic’i doğruladı

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Trabzonspor'un gündemine gelen ilk isim Glasgow Rangers forması giyen Hırvat sol bek Borna Barisic olmuştu. Tecrübeli oyuncu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fırtına'nın bu transfer için yaptığı görüşmeler devam ederken, İskoç basını da bu iddiaları doğruladı.

İskoçya'da çıkan haberlerde, "Trabzonspor ile görüşmeler doğru ancak İtalya'dan da bir kulüple görüşülecek" ifadesi kullanıldı. Bu sezon İskoç ekibi ile 29 maça çıkan Barisic, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 6 asiste imza attı. Hırvat futbolcunun takımı ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek.

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