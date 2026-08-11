Başkan Erdoğan'ı tehdit eden Cengiz Aydemir'in rezil paylaşımları: DEAŞ'la paralel söylemler

İstanbul'da isminin Cengiz Aydemir olduğu öğrenilen bir şahıs, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaret ve tehditler savurdu.



JET SORUŞTURMA: TERS KELEPÇE İLE ALINDI



"Vakit çok yakın. Çok vahim olacak" gibi hadsiz sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef alan Aydemir hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca jet hızında bir soruşturma başlatıldı.