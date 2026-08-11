Başkan Erdoğan'ı tehdit eden Cengiz Aydemir'in rezil paylaşımları: DEAŞ'la paralel söylemler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekip, sosyal medya hesabından paylaşan Cengiz Aydemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Vakit çok yakın. Çok vahim olacak" gibi hadsiz sözler sarf eden Aydemir'in devleti "tağut" olarak gören bir din istirmarcısı olduğu ortaya çıktı. Aydemir'in sosyal medyada DEAŞ'lı teröristlerle aynı söylemleri savunduğu görüldü.
İstanbul'da isminin Cengiz Aydemir olduğu öğrenilen bir şahıs, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaret ve tehditler savurdu.
JET SORUŞTURMA: TERS KELEPÇE İLE ALINDI
"Vakit çok yakın. Çok vahim olacak" gibi hadsiz sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef alan Aydemir hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca jet hızında bir soruşturma başlatıldı.
Adresi tespit edilen şüpheli, ters kelepçe ile gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Aydemir, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
DEAŞ'ÇI RADİKAL KAFA: DEVLETE "TAĞUT" OLARAK BAKIYOR!
Öte yandan sosyal medya paylaşımları Cengiz Aydemir'in devleti "tağut" olarak gören DEAŞ'çı radikal bir kafa yapısında olduğunu gösterdi.
Eline Kur'an-ı Kerim'i alarak dini istismar eden Aydemir'in "Türkiye Cumhuriyeti helak olacak" diyerek ağır küfürler ettiği gözlemlendi.
Bahse konu şahsın, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerini de hedef aldığı görüldü.
İstanbul’da suç örgütlerine darbe
81 il valisi Terörsüz Türkiye için toplanıyor