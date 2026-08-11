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Terörsüz Türkiye sürecinde 10 maddede yol haritası! MİT sahaya çıkacak, her taşın altına bakılacak

Terörsüz Türkiye sürecinde silahsızlanmanın yol haritası netleşiyor. Silah ve mühimmat depoları tespit edilecek, tüm ekipmanlar teslim alınacak. MİT sahaya inerken Mehmetçik bölgelerde arama-tarama faaliyetleri yürütecek.

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Terörsüz Türkiye sürecinde 10 maddede yol haritası! MİT sahaya çıkacak, her taşın altına bakılacak

Barış, huzur, istikrar ve ekonomiyi güçlendirmek üzere başlatılan "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifinde yer alan en önemli konulardan biri terör örgütünün tasfiyesi ve silahların teslimi oldu.

MİT BİLGİLENDİRME YAPACAK

TAKVİM'in edindiği bilgilere göre, bu kapsamda silahların teslimi için mekanizmalar kurulacak, sürecin şimdiye kadarki kısmını koordine eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve sorumluluk alanlarını belirleyerek bilgilendirme yapacak.

10 maddede silahsızlanma süreci (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)10 maddede silahsızlanma süreci (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

SİLAH DEPOLARI TESPİT EDİLECEK

Teknik seviyede atılacak adımların hassasiyetle yürütülmesi için yapılan çalışmalar sürüyor. Terör örgütünün silah depoları tespit edilirken şimdiye kadar teslim olan ve önümüzdeki dönemde teslim olacak teröristlerin ifadelerinden faydalanılacak.

MİT sahaya inecek. MİT sahaya inecek.

MÜHİMMATLAR TESLİM ALINACAK

Ayrıca, uzun yıllardır süren terörle mücadele operasyonları kapsamında Türk güvenlik birimlerinin bilgisi dâhilinde olan sınır ötesindeki silah ve mühimmatlar teslim alınacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde 10 maddede yol haritası! MİT sahaya çıkacak, her taşın altına bakılacak-4

Terör örgütüne ait silah ve mühimmatın yanında, dron, paramotor, uydu telsizi dâhil tüm ekipmanları ilgili birimlere teslim edilecek.

Silahların belirlenen yerlere bırakılacağı ve MİT'in sahada tespit yapacağı da ifade ediliyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde 10 maddede yol haritası! MİT sahaya çıkacak, her taşın altına bakılacak-5

ARAMA-TARAMA FAALİYETLERİ

Senelerdir saklanan silah ve mühimmat depolarının bir kısmının örgüt mensuplarınca bilinmeyebileceği ya da unutulmuş olabileceği düşüncesiyle Mehmetçik bölgelerde arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirecek.

Madde
10 MADDEDE SİLAHSIZLANMA SÜRECİ
1
Terör örgütüne ait silah ve mühimmatın yanında, dron, paramotor, uydu telsizi dâhil tüm ekipmanlar teslim edilecek.
2
Silahlar belirlenen yerlere bırakılacak, MİT sahada tespit yapacak.
3
Teslim olan teröristlerin ifadeleri ışığında silah depoları tespit edilecek.
4
Mehmetçik bölgede arama-tarama yapacak, her taşın altına bakacak, tespit edilen silahlar teslim alınacak.
5
Silah, mühimmat, araç gereç, patlayıcı madde kayıt altına alınacak.
6
Teslim alma görevi yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde de polis-jandarma teşkilatı yetkisinde olacak.
7
PKK'lı teröristler sınır ötesinde diplomatik misyonlara şahsen ya da avukatları aracılığıyla başvurabilecek.
8
Teslim olmayan terör örgütü mensupları bireysel ya da şehirlerde organize olarak toplu hâlde teslim olabilecek.
9
Silahların teslim edildiği ve örgütün kendini tamamen feshettiğinin teyidinin ardından Milli Güvenlik Kurulu tarafından karar alınacak.
10
Resmî Gazete'de terör örgütünün feshine ilişkin ilanla diğer mekanizmalar yürürlüğe girecek.

Haber: Betül Usta

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