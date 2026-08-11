Terörsüz Türkiye sürecinde 10 maddede yol haritası! MİT sahaya çıkacak, her taşın altına bakılacak
Terörsüz Türkiye sürecinde silahsızlanmanın yol haritası netleşiyor. Silah ve mühimmat depoları tespit edilecek, tüm ekipmanlar teslim alınacak. MİT sahaya inerken Mehmetçik bölgelerde arama-tarama faaliyetleri yürütecek.
Barış, huzur, istikrar ve ekonomiyi güçlendirmek üzere başlatılan "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifinde yer alan en önemli konulardan biri terör örgütünün tasfiyesi ve silahların teslimi oldu.
MİT BİLGİLENDİRME YAPACAK
TAKVİM'in edindiği bilgilere göre, bu kapsamda silahların teslimi için mekanizmalar kurulacak, sürecin şimdiye kadarki kısmını koordine eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve sorumluluk alanlarını belirleyerek bilgilendirme yapacak.
SİLAH DEPOLARI TESPİT EDİLECEK
Teknik seviyede atılacak adımların hassasiyetle yürütülmesi için yapılan çalışmalar sürüyor. Terör örgütünün silah depoları tespit edilirken şimdiye kadar teslim olan ve önümüzdeki dönemde teslim olacak teröristlerin ifadelerinden faydalanılacak.
MÜHİMMATLAR TESLİM ALINACAK
Ayrıca, uzun yıllardır süren terörle mücadele operasyonları kapsamında Türk güvenlik birimlerinin bilgisi dâhilinde olan sınır ötesindeki silah ve mühimmatlar teslim alınacak.
Terör örgütüne ait silah ve mühimmatın yanında, dron, paramotor, uydu telsizi dâhil tüm ekipmanları ilgili birimlere teslim edilecek.
Silahların belirlenen yerlere bırakılacağı ve MİT'in sahada tespit yapacağı da ifade ediliyor.
ARAMA-TARAMA FAALİYETLERİ
Senelerdir saklanan silah ve mühimmat depolarının bir kısmının örgüt mensuplarınca bilinmeyebileceği ya da unutulmuş olabileceği düşüncesiyle Mehmetçik bölgelerde arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirecek.
Haber: Betül Usta