Barış, huzur, istikrar ve ekonomiyi güçlendirmek üzere başlatılan "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifinde yer alan en önemli konulardan biri terör örgütünün tasfiyesi ve silahların teslimi oldu.

MİT BİLGİLENDİRME YAPACAK



TAKVİM'in edindiği bilgilere göre, bu kapsamda silahların teslimi için mekanizmalar kurulacak, sürecin şimdiye kadarki kısmını koordine eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve sorumluluk alanlarını belirleyerek bilgilendirme yapacak.