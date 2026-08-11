Beşiktaş Vlahovic'i bitiriyor! Yıllık maaşı belli oldu

İtalya'dan Corriere dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, 26 yaşındaki Sırp golcüyle yapılan görüşmelerde tüm şartlar üzerinde anlaşma sağladı.

Transferin sonuçlanması için son 48 saatte yoğun bir görüşme trafiği yürütüldüğü belirtildi.

Vlahovic

Başkan Serdal Adalı, Önder Özen ve Eduard Graf'ın da dahil olduğu görüşmelerin ardından Vlahovic cephesiyle yapılan pazarlıklarda anlaşma noktasına gelindiği aktarıldı.

Beşiktaş'ın sunduğu şartların Sırp futbolcu tarafından kabul edildiği ve tarafların 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı ifade edildi.