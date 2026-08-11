Beşiktaş Vlahovic'i bitiriyor! Yıllık maaşı belli oldu
Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic konusunda önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, siyah-beyazlıların Sırp golcüyle 3 yıllık anlaşmaya vardığını ve oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon euro ödeyeceğini yazdı.
Beşiktaş, yeni sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek için yürüttüğü Dusan Vlahovic görüşmelerinde sona geldi.
İtalya'dan Corriere dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, 26 yaşındaki Sırp golcüyle yapılan görüşmelerde tüm şartlar üzerinde anlaşma sağladı.
48 SAATLİK YOĞUN TRAFİK
Transferin sonuçlanması için son 48 saatte yoğun bir görüşme trafiği yürütüldüğü belirtildi.
Sürecin kritik adımlarından birini sportif direktör Eduard Graf'ın Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret oluşturdu.
Başkan Serdal Adalı, Önder Özen ve Eduard Graf'ın da dahil olduğu görüşmelerin ardından Vlahovic cephesiyle yapılan pazarlıklarda anlaşma noktasına gelindiği aktarıldı.
Beşiktaş'ın sunduğu şartların Sırp futbolcu tarafından kabul edildiği ve tarafların 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı ifade edildi.
YILLIK 10 MİLYON EURO
Haberde Beşiktaş'ın Vlahovic'e yıllık 8 milyon euro garanti ücret ödeyeceği, bonuslarla birlikte oyuncunun toplam kazancının 10 milyon euroya ulaşacağı belirtildi.
Bu teklifin ardından Sırp golcünün Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ve sözleşme şartlarında mutabakat sağlandığı kaydedildi.
Juventus ile sözleşmesi sona eren Vlahovic'in bonservis bedeli bulunmaması, transfer görüşmelerinde Beşiktaş'ın elini güçlendiren unsurlardan biri olarak öne çıktı.
Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun maaş ve bonus şartları üzerinde anlaşma sağlayarak transferde önemli bir aşamayı geride bıraktı.
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