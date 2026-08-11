Suriye'de devrik lider Beşar Esad hakkında idam kararı

Suriye mahkemesi, devrik diktatör Beşar Esed, kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Necib Atıf'ı idama mahkum etti.

MAAİLE İDAM KARARI

Suriye mahkemesi devrik diktatör Beşar Esad ve Suriye'nin güneyindeki Deraa vilayetinin eski siyasi güvenlik sorumlusu kuze Atıf Necib, ülkedeki iç savaş sırasında işledikleri suçlardan dolayı ölüm cezasına çarptırıldı.

Şam Ceza Mahkemesi Esad'ı kasten öldürme suçundan, Necib'i ise kasten öldürme ve işkence suçlarından mahkum etti.

Mahkeme, Esad hükümetinin 2011 yılında Deraa vilayetinde işlediği suçların insanlığa karşı suç teşkil ettiğine karar verdi.

Atıf Necib Suriye'nin güneyindeki Deraa vilayetinin eski siyasi güvenlik sorumlusuydu.

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