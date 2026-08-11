CANLI YAYIN
Geri

Suriye'de devrik lider Beşar Esad hakkında idam kararı

Suriye mahkemesi, devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Necib Atıf'ı idama mahkum etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Suriye'de devrik lider Beşar Esad hakkında idam kararı

Suriye mahkemesi, devrik diktatör Beşar Esed, kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Necib Atıf'ı idama mahkum etti.

Suriye'de devrik lider Beşar Esad hakkında idam kararı-2

MAAİLE İDAM KARARI

Suriye mahkemesi devrik diktatör Beşar Esad ve Suriye'nin güneyindeki Deraa vilayetinin eski siyasi güvenlik sorumlusu kuze Atıf Necib, ülkedeki iç savaş sırasında işledikleri suçlardan dolayı ölüm cezasına çarptırıldı.

Şam Ceza Mahkemesi Esad'ı kasten öldürme suçundan, Necib'i ise kasten öldürme ve işkence suçlarından mahkum etti.

Mahkeme, Esad hükümetinin 2011 yılında Deraa vilayetinde işlediği suçların insanlığa karşı suç teşkil ettiğine karar verdi.

Atıf Necib Suriye'nin güneyindeki Deraa vilayetinin eski siyasi güvenlik sorumlusuydu.

Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…
Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…
Kandil’de şer birliği! Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad ve kara kutusu Ali Memlük Bafel Talabani’nin misafiriKandil’de şer birliği! Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad ve kara kutusu Ali Memlük Bafel Talabani’nin misafiri

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye'de devrik lider Beşar Esad hakkında idam kararı-4 Suriye'de devrik lider Beşar Esad hakkında idam kararı-5 Suriye'de devrik lider Beşar Esad hakkında idam kararı-6
El salladı, arka kapıdan kaçtı! Trump’tan Ankara’da sahte uçak operasyonu
SONRAKİ HABER

El salladı, arka kapıdan kaçtı
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler