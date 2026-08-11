Fenerbahçe'den olay takas! Nico Gonzalez için Ederson formülü

Fanatik'te yer alan haberde Gonzalez'in Torino ekibinde yeniden forma giymek istemediği ve kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Nico Gonzalez

Her iki kanatta da görev yapabilen Gonzalez, gerektiğinde forvet hattında da oynayabiliyor.

Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen deneyimli futbolcunun Juventus ile olan durumu, Fenerbahçe'nin sol kanat transferindeki alternatiflerden biri olarak takip ediliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN