Fenerbahçe'den olay takas! Nico Gonzalez için Ederson formülü
Fenerbahçe, yeni forvet transferinin ardından sol kanat takviyesine odaklanacak. Leao ve Rashford gibi yıldızları listesinde tutan sarı-lacivertlilere, Juventus'ta mutsuz olan Nico Gonzalez için sürpriz bir takas önerisi geleceği iddia edildi.
Fenerbahçe'de hücum hattına yapılacak takviye için çalışmalar sürerken, sol kanat transferinde yeni isimler gündeme gelmeye başladı.
Sarı-lacivertliler, kadrosuna katmayı planladığı oyuncular arasında Rafael Leao ve Marcus Rashford gibi yıldızları bulundururken, menajerler aracılığıyla farklı alternatifler de kulübe sunuluyor.
NICO GONZALEZ İÇİN TAKAS FORMÜLÜ
Bu kapsamda Fenerbahçe'nin kapısının sürpriz bir öneriyle çalınmaya hazırlandığı belirtildi.
İddiaya göre Juventus'ta forma giyen Nico Gonzalez'in transferi için iki kulüp arasında takas formülü üzerinde çalışma yapılıyor.
Fenerbahçe'deki geleceği henüz netleşmeyen Ederson'un Juventus'a gönderilmesi, karşılığında ise Gonzalez'in sarı-lacivertli kadroya katılması planlanıyor.
Juventus'un kaleci arayışında olduğu ve Ederson'u adaylar arasında değerlendirdiği ifade edilirken, bu durum olası takas formülünün önünü açıyor.
Fenerbahçe cephesinde ise özellikle sol kanat bölgesine yapılacak takviye için Gonzalez'in çok yönlülüğü öne çıkıyor.
GONZALEZ JUVENTUS'TAN AYRILMAK İSTİYOR
Nico Gonzalez, Juventus'a büyük beklentilerle transfer olmasına rağmen İtalyan ekibinde istediği performansı ortaya koyamadı.
Taraftarların tepkisinin ardından ayrılık kararı alan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu Atletico Madrid'de kiralık olarak geçirdi.
İspanyol kulübü, Gonzalez'in bonservisini alma yoluna gitmeyince Arjantinli oyuncu Juventus'a geri döndü.
Fanatik'te yer alan haberde Gonzalez'in Torino ekibinde yeniden forma giymek istemediği ve kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak baktığı aktarıldı.
Her iki kanatta da görev yapabilen Gonzalez, gerektiğinde forvet hattında da oynayabiliyor.
Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen deneyimli futbolcunun Juventus ile olan durumu, Fenerbahçe'nin sol kanat transferindeki alternatiflerden biri olarak takip ediliyor.