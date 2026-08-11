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Terörsüz Türkiye'de saha planı masada: 81 ilde yeni dönem için kritik toplantı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla “Terörsüz Türkiye” sürecinin yeni aşamasına ilişkin koordinasyon toplantısı gerçekleştirecek. Yarın saat 15.00'te yapılacak toplantıda sürecin sahadaki uygulama yol haritası, olası provokasyonlar ve kamu düzenine ilişkin tedbirler ele alınacak.

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Terörsüz Türkiye'de saha planı masada: 81 ilde yeni dönem için kritik toplantı

"Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni aşamanın sahadaki uygulamasına ilişkin kritik toplantının detayları belli oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirecek. İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonunda yarın saat 15.00'te yapılacak toplantıda toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon, kamu düzeni ve sahada karşılaşılabilecek olası sorunlar görüşülecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" İÇİN KRİTİK ZİRVE

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin iç güvenlik ve toplumsal huzur gündemiyle tarihi günler yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye iç güvenlik ve toplumsal huzur gündemiyle tarihi günler yaşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin göstermiş olduğu vizyon doğrultusunda terörsüz Türkiye süreci yasal çerçeveye girdi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin atılan yasal adım 'Çerçeve Yasa', yarın saat 15.00'te İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenecek üst düzey zirve ile resmen sahaya inecek." denildi.

Yeni aşamanın uygulama planı ele alınacak.Yeni aşamanın uygulama planı ele alınacak.

81 İLİN VALİSİ VE KOLLUK KOMUTANLARI KATILACAK

Yasanın Meclis'ten geçmesinin hemen ardından harekete geçen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarını ivedi olarak video konferans toplantısına çağırdığı bildirildi.

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Bakanlık açıklamasında, "TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un da bizzat katılacağı bu geniş kapsamlı toplantı, yasamayı temsil eden Meclis iradesi ile yürütmeyi temsil eden sahadaki mülki idareyi tek ekranda bir araya getirecek" ifadelerine yer verildi.

Valiler yeni süreci sahada koordine edecek.Valiler yeni süreci sahada koordine edecek.

SAHADAKİ OLASI SORUNLAR KONUŞULACAK

Açıklamaya göre, toplantıda sürecin 81 ildeki valiler tarafından anlık olarak takip edilmesi istenecek.

Süreç içerisinde yer alacak adımlar ile toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları görüşülecek.

Toplantıda, valiler ile kolluk kuvvetlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar konuşulacak.

Olası provokasyonlara, dezenformasyon dalgalarına ve süreci baltalamak isteyebilecek odaklara karşı sahadaki tepkilere karşı dikkatli olunması istenecek.

Terörsüz Türkiye'de saha planı masada: 81 ilde yeni dönem için kritik toplantı-5

"SIFIR TOLERANS"LA HAREKET EDİLECEK

Toplantıda 81 ilin mülki amirleri ile kolluk birimlerine talimatlar verilecek.

Valiler, illerinde sürecin en üst düzey koordinatörü ve mülki lideri olarak görev yapacak. Kurumlar arası entegrasyonu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak.

Şehir merkezlerinde emniyet personelleri, kırsal alanda ise jandarma teşkilatı kamu düzeninin ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesiyle hareket edecek.

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Güvenlik güçleri, bir yandan provokasyonları engellerken diğer yandan vatandaşla kurulan güven bağını güçlendirecek.

Açıklamada, "Yarın saat 15.00'te başlayacak zirve, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun sahadaki uygulama rehberini netleştirerek sürecin yeni aşamasını resmen başlatmış olacak" denildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: "HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Toplantı öncesi açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak" dedi.

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