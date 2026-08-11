Terörsüz Türkiye'de saha planı masada: 81 ilde yeni dönem için kritik toplantı

Süreç içerisinde yer alacak adımlar ile toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları görüşülecek.

Açıklamaya göre, toplantıda sürecin 81 ildeki valiler tarafından anlık olarak takip edilmesi istenecek.

"SIFIR TOLERANS"LA HAREKET EDİLECEK

Toplantıda 81 ilin mülki amirleri ile kolluk birimlerine talimatlar verilecek.

Valiler, illerinde sürecin en üst düzey koordinatörü ve mülki lideri olarak görev yapacak. Kurumlar arası entegrasyonu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak.

Şehir merkezlerinde emniyet personelleri, kırsal alanda ise jandarma teşkilatı kamu düzeninin ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesiyle hareket edecek.

Güvenlik güçleri, bir yandan provokasyonları engellerken diğer yandan vatandaşla kurulan güven bağını güçlendirecek.

Açıklamada, "Yarın saat 15.00'te başlayacak zirve, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun sahadaki uygulama rehberini netleştirerek sürecin yeni aşamasını resmen başlatmış olacak" denildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: "HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Toplantı öncesi açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak" dedi.

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