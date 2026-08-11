Çerçeve Yasa oylaması Yeni Parti'deki çatlağı gün yüzüne çıkardı! Bölücüler bölündü: 35 kabul, 54 ret

Örgütlenme sürecinde de Özel ve İmamoğlu ekipleri arasında kadrolaşma mücadelesi yaşandığı iddiaları gündemdeyken, Çerçeve Yasa oylamasıyla birlikte "Bölücüler bölündü" yorumlarını beraberinde getirdi.

Özgür Özel'in "Çerçeve Yasa" için "evet" diyeceğini açıklamasına rağmen parti grubundan 35 kabul, 54 ret oyu çıkması, yönetimdeki çatlağı gün yüzüne çıkardı. Özel'in tavrına karşı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun "hayır" çağrısı yapması ve İmamoğlu'na yakın bazı isimlerin Özel'i hedef alması, partiyi kimin yönettiği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Özel ve İmamoğlu cephesinde görüş ayrılığı dikkat çekti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

40 yıllık süreçte Türkiye'ye maliyeti 2,3 trilyon dolar olarak ifade edilen terör belasını bitirmeyi hedefleyen teklife siyasi partiler desteklerini açıkladı. Toplum nezdinde de büyük destek gören teklif, Yeni Parti'de ise farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

YENİ PARTİ'DE ÇERÇEVE YASA ÇATLAĞI

CHP'deki mutlak butlan kararının ardından Genel Başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden Özgür Özel, daha sonra Yeni Parti'yi kurdu. Yeni Parti'nin yeni dönemde nasıl bir siyaset izleyeceği merak edilirken, partinin ilk kritik sınavı Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak Çerçeve Yasa görüşmeleri oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun gölgesi ve talimatlarıyla partiyi şekillendirdiği ifade edilen Özgür Özel'in, Terörsüz Türkiye Yasası için Meclis'te konuşma yapması beklenirken, parti içerisindeki farklı tavırlar dikkat çekti.