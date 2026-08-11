Çerçeve Yasa oylaması Yeni Parti'deki çatlağı gün yüzüne çıkardı! Bölücüler bölündü: 35 kabul, 54 ret
Yeni Parti'de “Çerçeve Yasa” oylamasındaki kabul ve ret sayıları çatlağı ortaya çıkardı. Özgür Özel'in “evet” açıklamasına rağmen oylamada 35 kabul, 54 ret oyu çıktı. Dilek İmamoğlu'nun “hayır” çağrısı ve İmamoğlu'na yakın isimlerin Özel'e tepkisi, parti içindeki ayrışmayı gözler önüne serdi.
Özgür Özel'in "Çerçeve Yasa" için "evet" diyeceğini açıklamasına rağmen parti grubundan 35 kabul, 54 ret oyu çıkması, yönetimdeki çatlağı gün yüzüne çıkardı. Özel'in tavrına karşı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun "hayır" çağrısı yapması ve İmamoğlu'na yakın bazı isimlerin Özel'i hedef alması, partiyi kimin yönettiği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Örgütlenme sürecinde de Özel ve İmamoğlu ekipleri arasında kadrolaşma mücadelesi yaşandığı iddiaları gündemdeyken, Çerçeve Yasa oylamasıyla birlikte "Bölücüler bölündü" yorumlarını beraberinde getirdi.
40 yıllık süreçte Türkiye'ye maliyeti 2,3 trilyon dolar olarak ifade edilen terör belasını bitirmeyi hedefleyen teklife siyasi partiler desteklerini açıkladı. Toplum nezdinde de büyük destek gören teklif, Yeni Parti'de ise farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.
YENİ PARTİ'DE ÇERÇEVE YASA ÇATLAĞI
CHP'deki mutlak butlan kararının ardından Genel Başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden Özgür Özel, daha sonra Yeni Parti'yi kurdu. Yeni Parti'nin yeni dönemde nasıl bir siyaset izleyeceği merak edilirken, partinin ilk kritik sınavı Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak Çerçeve Yasa görüşmeleri oldu.
Ekrem İmamoğlu'nun gölgesi ve talimatlarıyla partiyi şekillendirdiği ifade edilen Özgür Özel'in, Terörsüz Türkiye Yasası için Meclis'te konuşma yapması beklenirken, parti içerisindeki farklı tavırlar dikkat çekti.
ÖZEL: "BU YASAYA EVET DİYECEĞİZ!"
TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturması hedeflenen teklif, Yeni Parti içerisinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurulda yaptığı konuşmada teklife destek vereceklerini açıkladı.
Özel, "Partimizin duruşuna ve milletvekillerimizin göstereceği duruşa güvenerek bu metne kefil olmadan, ama barışın sorumluluğunu taşıyarak iktidarın hesabına karşı durarak ama Türkiye'nin geleceğinin önünü açacak bir sorumluluğu üstleniyorum. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihi bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya 'evet' diyeceğiz" dedi.
ÖZEL "EVET" DEDİ, DİLEK İMAMOĞLU "HAYIR" ÇAĞRISI YAPTI
Özel'in açıklaması öncesinde sosyal medya ve parti kulislerinde farklı bir tavır ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden "yüzümüzümilletedönelim" paylaşımında bulunarak yasa teklifine "hayır" çağrısı yaptı.
Özel'in "evet" açıklaması ile Dilek İmamoğlu'nun çağrısı arasındaki farklılık, Yeni Parti içerisinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu çevresindeki görüş ayrılığını yeniden gündeme taşıdı.
OY SANDIĞINDA DA ÇATLAK ORTAYA ÇIKTI: 35 KABUL, 54 RET
Açık oylama sonuçları da Yeni Parti içerisindeki ayrışmayı ortaya koydu. Parti bazlı sonuçlara göre Yeni Parti'den 35 kabul, 54 ret oyu çıktı.
Böylece Genel Başkan Özgür Özel'in destek açıklamasına rağmen Yeni Parti grubunda teklif lehine ve aleyhine oy veren milletvekilleri arasındaki fark dikkat çekti.
ÖZEL'İN "EVET"İ TABANI KIZDIRDI
Özel'in Çerçeve Yasa teklifine destek vereceklerini açıklaması, bazı Yeni Parti destekçilerinin de tepkisini çekti.
Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan bazı destekçiler, Özel'e yönelik tepkilerini partiye yaptıkları bağışları haram ettiklerini söyleyerek dile getirdi.
Destekçilerin paylaşımlarında, "Verdiğim bağış boğazına dizilsin, verdiğim destek de haram olsun", "Yazıklar olsun, yaptığımız bağışlar da haram olsun", "Size üye olmayacağız Özgür Özel. Bağış paralarını da geri gönderin haram ederim", "Özgür Özel ve Yeni Parti bitti gözümde. Artık destekçisi değilim. Attığım küçük bağış da haram olsun" ifadeleri yer aldı.
YENİ PARTİLİ KOLSUZ: "BU KARAR BENİ ŞOKA UĞRATTI"
"Yolsuzluk" ve "casusluk" soruşturmaları kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu destekçisi Yeni Partili Şöhret Can Kolsuz da Özel'in "evet" açıklamasına tepki gösterdi.
Kolsuz, "Yeni Parti kadroları yeni nesil siyaseti kavramış değil." diyerek partinin bütçesini üniversiteli gençlerin oluşturduğunu, parti binasının ise köyde traktörünü satan bir vatandaşın yaptığı bağışla kiralandığını savundu.
Kolsuz, "Sokakta yürüyerek liderlik tesis eden bir siyasetçinin aldığı bu karar beni şoka uğrattı." ifadelerini kullandı.
Özel'in "hayır" oyu vereceği propagandası yaptığını ancak "evet" diyeceğini açıklamasının "Yetmez Ama Evet v2.0" olduğunu savunan Kolsuz, bunun bir tutarsızlık olduğunu belirterek kararı reddettiğini söyledi.
YENİ PARTİ'DE "HER KAFADAN AYRI SES"
Özel'in açıklaması ve Dilek İmamoğlu'nun çağrısının ardından Yeni Partili bazı milletvekilleri de sosyal medya hesaplarından "hayır" oyu vereceklerini açıkladı.
Farklı açıklamalar, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında yaşanan görüş ayrılığını ve Yeni Parti'deki yönetim tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.
ÖRGÜTLENMEDE DE ÖZEL-İMAMOĞLU ÇEKİŞMESİ
Yeni Parti'nin yurt genelindeki örgütlenme çalışmaları da parti içerisinde sert bir bilek güreşine dönüştü. Özgür Özel cephesi ile Ekrem İmamoğlu ekibinin birçok il ve ilçede kendi isimlerini üst kadrolara yerleştirebilmek için uzun süredir örtülü bir mücadele verdiği öne sürülüyor.
Partinin şu ana kadar 60'a yakın ilde örgütlenmesini tamamladığı, ancak özellikle büyükşehirlerde tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler ile Özgür Özel'in ekibi arasında sert çekişmeler yaşandığı bildiriliyor.
Partinin Doğu ve Güneydoğu illerindeki örgütlenmesini ise önümüzdeki ay sonuna kadar tamamlaması bekleniyor.
KADROLAŞMA KRİZİ BÜYÜYOR
Edinilen bilgilere göre, yeni örgütlenme çalışmalarında birçok fikir ayrılığı ortaya çıktı.
Bir yandan Özgür Özel ve ekibinin kendi kadrolarını işaret ettiği, diğer yandan İmamoğlu destekçilerinin ayrı bir liste çıkararak paralel bir girişimde bulunduğu öne sürülüyor. Söz konusu anlaşmazlıkların özellikle büyükşehirler ve ilçelerinde yaşandığı iddia ediliyor.
İki kanadın, diğer illerde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu illerinde de kendi işaret ettikleri isimleri il ve ilçe teşkilatlarının üst kadrolarına getirmek için mücadele ettiği belirtildi.
ÖRGÜT KRİZİ İKİ KANATLA SINIRLI DEĞİL
Yeni Parti'deki örgütlenme krizinin yalnızca Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu çevresindeki çekişmeyle sınırlı kalmadığı da aktarıldı.
Her ilde belediye başkanları, il başkanları ve milletvekillerinin de il ve ilçe örgütlerine kendi isimlerini yerleştirerek tabandaki güçlerini korumak için çekişmeye girdiği, birçok noktada hâlâ fikir birliği sağlanamadığı öne sürüldü.
İLK KURULTAY EKİM AYINDA PLANLANIYOR
Yeni Parti'de ilk kurultayın ekim ayında yapılması planlanıyor. Örgütlenme sürecinin ise önümüzdeki ay tamamlanması öngörülüyor.
Böylece Çerçeve Yasa oylamasında ortaya çıkan 35 kabul, 54 ret tablosu, parti içerisindeki görüş ayrılıklarının yanı sıra devam eden örgütlenme ve kadrolaşma tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.