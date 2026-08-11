Fenerbahçe'de tur gecesi: Şampiyonlar Ligi'nde kritik sınav! İsmail Kartal'dan 11 kararı

Fenerbahçe

TUR İÇİN HANGİ SONUÇLAR YETERLİ? Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında galibiyet veya beraberlik alması halinde adını play-off turuna yazdıracak. Sarı-lacivertlilere 1 farklı mağlubiyet de tur için yeterli olacak. Avusturya temsilcisinin 2 farklı galibiyet alması durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. Sturm Graz'ın 3 veya daha farklı galibiyet elde etmesi halinde ise Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek Avrupa Ligi yolunda devam edecek.

Fenerbahçe

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLERİ Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Avusturya ekipleriyle oynadığı 9 karşılaşmanın hiçbirini kaybetmedi. Bu maçlarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 17 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. Sturm Graz ile daha önce 3 kez karşılaşan Fenerbahçe, bu mücadelelerde de mağlubiyet yaşamadı.

Fenerbahçe

Sturm Graz karşılaşması, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 46. sınavı olacak. Daha önce oynadığı 45 eleme maçında 17 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 66 gol atıp 52 gol yedi.