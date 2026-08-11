Fenerbahçe'de tur gecesi: Şampiyonlar Ligi'nde kritik sınav! İsmail Kartal'dan 11 kararı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, her türlü beraberlik ve 1 farklı mağlubiyette turu geçecek. Teknik direktör İsmail Kartal, Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda sol bek bölgesinde şans vereceği ismi de belirledi. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.
Kadıköy'de oynanan ilk mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, deplasmanda elde edeceği sonuçla play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.
Liebenau Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak ve TV100 ile S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Play-off turundaki rakip Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibi olacak. O eşleşmedeki ilk maçı Prag 2-1 kazandı.
Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.
Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısındaki kamp kadrosunda Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif ve Vedat Muric yer aldı.
İlk maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde rövanşta forma giyemeyecek. Ederson viral enfeksiyon, Anthony Musaba ise yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmedi.
TUR İÇİN HANGİ SONUÇLAR YETERLİ?
Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında galibiyet veya beraberlik alması halinde adını play-off turuna yazdıracak. Sarı-lacivertlilere 1 farklı mağlubiyet de tur için yeterli olacak.
Avusturya temsilcisinin 2 farklı galibiyet alması durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. Sturm Graz'ın 3 veya daha farklı galibiyet elde etmesi halinde ise Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek Avrupa Ligi yolunda devam edecek.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLERİ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Avusturya ekipleriyle oynadığı 9 karşılaşmanın hiçbirini kaybetmedi.
Bu maçlarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 17 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. Sturm Graz ile daha önce 3 kez karşılaşan Fenerbahçe, bu mücadelelerde de mağlubiyet yaşamadı.
Sturm Graz karşılaşması, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 46. sınavı olacak.
Daha önce oynadığı 45 eleme maçında 17 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 66 gol atıp 52 gol yedi.
Fenerbahçe ayrıca Sturm Graz karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 304. maçına çıkacak.
Geride kalan 303 karşılaşmada 120 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 413 kez havalandırırken kalesinde 424 gol gördü.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca
Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Seidl, Weiper, Jatta