Vize randevularını botlarla topladıkları iddiası: 6 ilde operasyon 49 şüpheli hakkında işlem! Ses kayıtları mesajlar ortaya çıktı
İstanbul merkezli vize randevusu soruşturmasında 6 ilde 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bot yazılımlarıyla randevuları toplu aldıkları değerlendirilen yapılara yönelik soruşturmada 49 şüpheli hakkında işlem yapılırken, incelenen hesaplarda 2 milyar 841 milyon TL’yi aşan para hareketi belirlendi. Vize randevusu soruşturmasında mali kayıtlar ve dijital veriler üzerinden yeni tespitlere ulaşıldı. Dosyada banka dekontları, WhatsApp yazışmaları, yönetim paneli görüntüleri ve iletişimin dinlenmesine ilişkin tutanaklar birlikte değerlendirildi.
İstanbul merkezli vize randevusu operasyonunda 6 ilde 63 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Soruşturma kapsamında 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirildi.
Vize randevusu çetesine dev operasyon!
VİZE DANIŞMANLIĞI ADI ALTINDA FIRSATÇILIK
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre soruşturma, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin çevrim içi randevu sistemlerine bot yazılımlarıyla eriştiği iddiasına odaklandı.
VATANDAŞIN DOĞRUDAN RANDEVU ALMASI İMKANSIZ HALE GETİRİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca koordine edilen soruşturmada, şüphelilerin konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi sistemlerinden randevuları toplu şekilde aldığı ve vatandaşların doğrudan randevu almasını fiilen imkânsız hâle getirdiği hususu araştırıldı.
BOT YAZILIMI İDDİASI SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE
İstanbul İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışmalarda, bazı kişi ve şirketlerin vize veya randevu temin etme garantisi verdiği yönünde bulgular elde edildi.
Soruşturma kapsamında vatandaşlardan "yazılım", "danışmanlık" ve "hizmet bedeli" adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildiği değerlendirildi.
Taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği bazı durumlarda ücret iadelerinin yapılmadığı, başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin ise özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde bulgular bulunduğu bildirildi.
HESAPLARDA 2 MİLYAR 841 MİLYON TL'Yİ AŞAN HAREKET
Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapıldı.
Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon TL'yi aşan para hareketi bulunduğu tespit edildi.
Aynı incelemelerde 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiği belirlendi. Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ile çalışanlarının hesaplarına yönlendirildiği kaydedildi.
Hesaplarda yoğun nakit hareketlerinin yanı sıra kripto varlık ve kıymetli maden hareketlerinin de bulunduğu belirtildi.
6 İLDE 63 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirilirken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile belgelere el konuldu. Bu materyal ve belgeler üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi.
BAKAN GÜRLEK: MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri bakanlıklarının koordinasyonuyla suç ve suçlularla mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.
Gürlek; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, soruşturmada görev yapan savcı ve jandarma mensuplarına, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerine teşekkür etti.
Gürlek açıklamasının sonunda, "Vatandaşlarımızın yetkili kurumların sunduğu hizmetlere erişimini engelleyip bunu haksız kazanç kapısına dönüştürmeye çalışan yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İnsanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
BANKA DEKONTLARI WHATSAPP YAZIŞMALARI
Vize randevusu soruşturmasında mali kayıtlar ve dijital veriler üzerinden yeni tespitlere ulaşıldı. Dosyada banka dekontları, WhatsApp yazışmaları, yönetim paneli görüntüleri ve iletişimin dinlenmesine ilişkin tutanaklar birlikte değerlendirildi.
ŞAHSİ HESABA 500 BİN TL'LİK "VİZE BEDELİ" TRANSFERİ
Dosyada yer alan 5 Aralık 2025 tarihli banka dekontu ile mali inceleme tespitleri birlikte değerlendirildi. Buna göre şirket hesabına 17 bin TL ödeme yapıldığı sırada şüphelinin şahsi hesabına 500 bin TL aktarıldığı ve transfer açıklamasının açık şekilde "Vize Bedeli" olarak yazıldığı belirtildi.
Soruşturma makamlarınca bu para hareketleri, vize randevusu temini ve danışmanlık faaliyetine ilişkin diğer kayıtlarla birlikte değerlendirildi.
15 GÜNDE RANDEVU VE YÜZDE 100 GARANTİ VAADİ
WhatsApp yazışmalarında, şirket adına kullanılan hat üzerinden müşterilere firmaya ait olduğu belirtilen bir yazılımla 15 gün içerisinde vize randevusu oluşturulacağının söylendiği kaydedildi.
Yazışmalarda olası ret durumunda yüzde 100 garanti sağlanacağı vaadinde bulunulduğu; yazılım, randevu ve diğer hizmet bedelleri adı altında avro üzerinden ücret ve ön ödeme talep edildiği belirtildi.
Sürecin başlatılması için başvuru sahiplerinden pasaportlarının ön yüzüne ait görüntülerin istendiği de dosyadaki tespitler arasında yer aldı.
Başvuru sahiplerine bu verilerin "Vize Randevu Yönetim Sistemi" başlıklı özel bir panele kaydedileceğinin bildirildiği aktarıldı.
YÖNETİM PANELİNDE 201 BAŞVURU KAYDI
Dosyada yer alan yönetim paneli görüntülerinde ad-soyad, doğum tarihi, pasaport numarası ve şehir bilgilerini içeren toplam 201 başvuru kaydının bulunduğu belirtildi.
Başka bir müşteriyle yapılan yazışmada ise 15 günlük randevu garantisinin yaklaşık iki buçuk ay geçmesine rağmen yerine getirilmediğinin anlaşıldığı kaydedildi.
Soruşturma makamları bu verileri; vize randevusu ve firmaya özgü yazılım söylemiyle müşteri temin edildiği, tahsilatların önemli bir bölümünün şirket hesabı yerine şahsi hesaba yönlendirildiği, kişisel verilerin özel bir dijital sisteme aktarıldığı ve taahhüt edilen hizmetin zamanında sunulmadığı yönündeki değerlendirmeye dayanak gösterdi.
VFS VE iDATA GÖRÜŞMELERİ DOSYAYA GİRDİ
İletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin tutanaklarda ise şüpheli Bünyamin Çalışkan'ın VFS Global İnsan Kaynakları ile görüştüğü belirtildi.
Çalışkan'ın bizzat başvurduğu iDATA alanındaki ağ ve sistem tecrübesi gerektiren müdür yardımcılığı pozisyonuna ilişkin görüşme yaptığı kaydedildi.
İSTEDİĞİMİZ ZAMAN VİZE ALABİLİRİZ
Dosyaya göre Çalışkan, aynı gün diğer şüpheli Gaye Munzur Çalışkan ile yaptığı görüşmede göreve kabul edilmesi hâlinde "Fransa, Hollanda, bütün yirmi bir Avrupa Birliği ülkesinde istediğimiz zaman vize alabiliriz" ifadesini kullandı.
Hemen ardından Serdar Yaşar ile yapılan görüşmede ise Yaşar'ın referans olarak gösterilebilmesi için boş bir telefon hattı alınması ve gerçek aidiyeti gizlenen bu hat üzerinden referans verilmesinin planlandığı belirtildi.
Tutanaklarda Çalışkan'ın, VFS'de daha önceden kendisini tanıyan kişiler tarafından görülmesi hâlinde "bütün şalterlerin atacağını ve ortalığın karışacağını" söylediği de yer aldı.
Soruşturma makamları görüşmelerin içerik ve zaman sıralamasını birlikte değerlendirerek, Çalışkan'ın gerçek bağlantılarını gizleyen bir referans kurgusuyla VFS/iDATA bünyesinde ağ ve sistem yetkisi sağlayan bir pozisyona kabul edilmeyi ve elde edilecek kurum içi erişimi vize işlemlerinde kullanmayı amaçladığı yönünde değerlendirmede bulundu. Dosyada bu görüşmeler ve hazırlıklar "kuvvetli delil" niteliğinde değerlendirildi.
İşte soruşturma dosyasına giren Serdar Yaşar ve Bünyamin Çalışkan arasındaki telefon görüşmeleri:
Bünyamin Çalışkan — 00:00:00: Ciram, ne yaptın?
Serdar Yaşar — 00:00:01: Alo. Vallahi ne yapayım yavrum ya, koşturmaca. Sen ne yaptın?
Bünyamin Çalışkan — 00:00:03: Ne yapayım, iki tane teklif, iki tane yol var yanımda abi.
Serdar Yaşar — 00:00:03: Ne var?
Bünyamin Çalışkan — 00:00:14: Birisi VFS Global var, iDATA müdür yardımcısı.
Serdar Yaşar — 00:00:16: Ya ibne olacaksın...
Bünyamin Çalışkan — 00:00:20: Ya da yavşak olacağım abi.
Serdar Yaşar — 00:00:20: VFS ne dedin? Anlamadım.
Bünyamin Çalışkan — 00:00:24: VFS Global, iDATA müdür yardımcısı olarak beni çağırdı.
Serdar Yaşar — 00:00:28: Allah Allah...
Bünyamin Çalışkan — 00:00:28: Vallahi billahi.
Serdar Yaşar — 00:00:30: Ama sana kayabilirler burada, dikkat et.
Bünyamin Çalışkan — 00:00:31: Ne gibi?
Serdar Yaşar — 00:00:34: Ben referans... Ama bunlar öğrenirse öyle bir şey yaparlar mı sana?
Bünyamin Çalışkan — 00:00:39: Onları kim söyleyecek ki abi?
Serdar Yaşar — 00:00:46: Geçen sefer de öyle söyledin, Oğuzhan söyledi.
Bünyamin Çalışkan — 00:00:46: Tamam, ben sana şöyle söyledim: Benim yöneticim olarak seni arattıracağım. Başka bir numara bulacağız, sen konuşacaksın oradan, benim altımda olarak.
Serdar Yaşar — 00:00:40: Ha, bir tane numara verirsin.
Bünyamin Çalışkan — 00:01:01: Ermat'ın numarası.
Serdar Yaşar — 00:01:01: Yok oğlum, bir tane hat alacaksın salak. Hat alacaksın, boşta bir hat.
Bünyamin Çalışkan — 00:01:06: Hı.
Serdar Yaşar — 00:01:07: Diyeceğim, bizlere böyle böyle... Biz referans olacağız.
Bünyamin Çalışkan — 00:01:10: Ermant'ın numarasından bakarız abi, ne olacak ki?
Serdar Yaşar — 00:01:12: Yani o da olur da çocuğa şey yapmasınlar sonra, kitlemesinler. Yanlış bilgi falan filan...
Bünyamin Çalışkan — 00:01:16: Niye kitlesinler ki?
Serdar Yaşar — 00:01:23: Araştırmazlar mı onu?
Bünyamin Çalışkan — 00:01:26: Ya neyini, kim, ne abi?
Serdar Yaşar — 00:01:27: En temizi, hiç gerek yok. Şimdi onlar çok kolay artık her şeye ulaşabiliyorlar.
Bünyamin Çalışkan — 00:01:32: Hı hı.
Serdar Yaşar — 00:01:32: En kolayı, boş bir tane hat alacaksın. Oldu bitti.
Bünyamin Çalışkan — 00:01:35: Onu ayarlarız ama dediğim gibi, VFS Global iDATA müdür yardımcısı olarak çağırıyor. Bir de savunma sanayiden çağırıyorlar geriye abi ya.
Serdar Yaşar — 00:01:44: Hım, VFS'de patlarsın.
Bünyamin Çalışkan — 00:01:45: E, VFS'de birkaç kişi beni gördüğü dakika... Ama bir söyleyeyim mi, bütün şalterler atar biliyor musun? Ortalık karışır.
Serdar Yaşar — 00:01:54: Ama çabuk patlarsın orada.
Bünyamin Çalışkan — 00:01:54: Hı.
Serdar Yaşar — 00:01:54: Çabuk patlarsın.
Bünyamin Çalışkan — 00:01:54: Ne gibi?
Serdar Yaşar — 00:01:54: Çabuk patlatırlar seni.
Bünyamin Çalışkan — 00:02:04: Ne gibi?
Serdar Yaşar — 00:02:00: Yani çabuk... (anlaşılmıyor) çabuk gider.
Bünyamin Çalışkan — 00:02:07: Peki, bir şey diyeceğim. Orada bir görüldükten sonra herkeste bir durulma yaşanır mı sence?
Serdar Yaşar — 00:02:07: Hiçbir şey olmaz. Seni şikâyet ederler, hemen dedikodu başlar.
Bünyamin Çalışkan — 00:02:07: Diyorsun.
Serdar Yaşar — 00:02:07: Aynen öyle. Hiç boşu boşuna şey yapma, macera arama bence. Sen bilirsin, karar senin ama ben olsam yapmam yani. Ha, sen İstanbul'da olmazsın, başka bir yerde olursun.
Bünyamin Çalışkan — 00:02:07: İstanbul'da değil, Ankara'da. Genel merkezleri Ankara'daymış. Hani onların Ankara'da...
Serdar Yaşar — 00:02:07: Yok, Ankara'da değil de genel merkezleri... Hani diğerleri var ya.
Bünyamin Çalışkan — 00:02:07: iDATA'nın bulunduğu yer Ankara abi.
Serdar Yaşar — 00:02:48: Evden mevden yapıyorlar ya.
Bünyamin Çalışkan — 00:02:48: iDATA'nın bulunduğu yer Ankara abi.
Serdar Yaşar — 00:02:07: Ha, bilmiyorum onu. Benim orada söylemek istediğim şey, hani seni göz göre göre patlatmasınlar, anladın mı? Yarın öbür gün sen anlamazsın bile ne olduğunu. Geçen oteldeki muhabbet olur.
Bünyamin Çalışkan — 00:02:07: Hı hı.
Serdar Yaşar — 00:02:00: O şerefsizler senden çekinmiyorlar zaten, biliyorsun. Hani senden çekinseler yapmazlar zaten de çekinmedikleri için hatta şikâyet ederler. Bir de senin adın şimdi duyuldu, Bünyamin diye. Vizeciler mizeciler falan filan, onlarda yavaş yavaş dillenir.
Bünyamin Çalışkan — 00:03:25: Anladım. Peki, benim VFS'ye gittiğim andan itibaren sence ne konuşurlar abi? Seni tanıdığım için soruyorum, ne denir abi?
Serdar Yaşar — 00:03:30: VFS dediğin piyasada yani... Derler işte, "Macaristan'da böyle yaptı, şimdi VFS'ye geçmiş. VFS zaten bu işin şeyi, dolandırıcısı, anladın mı? Tam da adamını almış." derler. Boşu boşuna kendini lekeleme.
Bünyamin Çalışkan — 00:03:43: Anladım.
Serdar Yaşar — 00:03:43: Hiç gerek yok. VFS... Bir de acaba ne oldu ki iDATA'ların da müdürlerini değiştiriyorlar?
Bünyamin Çalışkan — 00:03:49: Ve beni çağırıyorlar, değil mi?
Serdar Yaşar — 00:04:00: Tabii.
Bünyamin Çalışkan — 00:04:03: Bir de durup dururken iDATA müdürü niye değişti? iDATA müdürlüğüne neden ASVİSA'nın iDATA müdürü geldi, diyecekler.
Serdar Yaşar — 00:04:00: Tabii, aynen. Hani öyle bir şey de var ya orada. Hani sen düşün, seni çıkartıyorlar...
Bünyamin Çalışkan — 00:04:00: Hani herkes bir "Ne oluyoruz?"a gelir ama.
Serdar Yaşar — 00:04:18: Ya tabii canım. Bu çok şey olmaz, boş olmaz tabii. Seslenir orada, ses çıkar. Ama sana da orada bir kere nefes aldırmazlar. Her şey denetlenir, bilmem ne falan filan. Orada bir şey vardır, katakulli vardır. Bir şey yapmışlardır, bir şey olmuştur.
Bünyamin Çalışkan — 00:04:20: Kesinlikle vardır abi, orada katakulli... (anlaşılmıyor)
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