15 GÜNDE RANDEVU VE YÜZDE 100 GARANTİ VAADİ WhatsApp yazışmalarında, şirket adına kullanılan hat üzerinden müşterilere firmaya ait olduğu belirtilen bir yazılımla 15 gün içerisinde vize randevusu oluşturulacağının söylendiği kaydedildi. Yazışmalarda olası ret durumunda yüzde 100 garanti sağlanacağı vaadinde bulunulduğu; yazılım, randevu ve diğer hizmet bedelleri adı altında avro üzerinden ücret ve ön ödeme talep edildiği belirtildi. Sürecin başlatılması için başvuru sahiplerinden pasaportlarının ön yüzüne ait görüntülerin istendiği de dosyadaki tespitler arasında yer aldı. Başvuru sahiplerine bu verilerin "Vize Randevu Yönetim Sistemi" başlıklı özel bir panele kaydedileceğinin bildirildiği aktarıldı.

WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. YÖNETİM PANELİNDE 201 BAŞVURU KAYDI Dosyada yer alan yönetim paneli görüntülerinde ad-soyad, doğum tarihi, pasaport numarası ve şehir bilgilerini içeren toplam 201 başvuru kaydının bulunduğu belirtildi. Başka bir müşteriyle yapılan yazışmada ise 15 günlük randevu garantisinin yaklaşık iki buçuk ay geçmesine rağmen yerine getirilmediğinin anlaşıldığı kaydedildi. Soruşturma makamları bu verileri; vize randevusu ve firmaya özgü yazılım söylemiyle müşteri temin edildiği, tahsilatların önemli bir bölümünün şirket hesabı yerine şahsi hesaba yönlendirildiği, kişisel verilerin özel bir dijital sisteme aktarıldığı ve taahhüt edilen hizmetin zamanında sunulmadığı yönündeki değerlendirmeye dayanak gösterdi. VFS VE iDATA GÖRÜŞMELERİ DOSYAYA GİRDİ İletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin tutanaklarda ise şüpheli Bünyamin Çalışkan'ın VFS Global İnsan Kaynakları ile görüştüğü belirtildi. Çalışkan'ın bizzat başvurduğu iDATA alanındaki ağ ve sistem tecrübesi gerektiren müdür yardımcılığı pozisyonuna ilişkin görüşme yaptığı kaydedildi. İSTEDİĞİMİZ ZAMAN VİZE ALABİLİRİZ



Dosyaya göre Çalışkan, aynı gün diğer şüpheli Gaye Munzur Çalışkan ile yaptığı görüşmede göreve kabul edilmesi hâlinde "Fransa, Hollanda, bütün yirmi bir Avrupa Birliği ülkesinde istediğimiz zaman vize alabiliriz" ifadesini kullandı. Hemen ardından Serdar Yaşar ile yapılan görüşmede ise Yaşar'ın referans olarak gösterilebilmesi için boş bir telefon hattı alınması ve gerçek aidiyeti gizlenen bu hat üzerinden referans verilmesinin planlandığı belirtildi.

Şüpheliler gözaltına alındı. Tutanaklarda Çalışkan'ın, VFS'de daha önceden kendisini tanıyan kişiler tarafından görülmesi hâlinde "bütün şalterlerin atacağını ve ortalığın karışacağını" söylediği de yer aldı. Soruşturma makamları görüşmelerin içerik ve zaman sıralamasını birlikte değerlendirerek, Çalışkan'ın gerçek bağlantılarını gizleyen bir referans kurgusuyla VFS/iDATA bünyesinde ağ ve sistem yetkisi sağlayan bir pozisyona kabul edilmeyi ve elde edilecek kurum içi erişimi vize işlemlerinde kullanmayı amaçladığı yönünde değerlendirmede bulundu. Dosyada bu görüşmeler ve hazırlıklar "kuvvetli delil" niteliğinde değerlendirildi.



İşte soruşturma dosyasına giren Serdar Yaşar ve Bünyamin Çalışkan arasındaki telefon görüşmeleri: Bünyamin Çalışkan — 00:00:00: Ciram, ne yaptın? Serdar Yaşar — 00:00:01: Alo. Vallahi ne yapayım yavrum ya, koşturmaca. Sen ne yaptın? Bünyamin Çalışkan — 00:00:03: Ne yapayım, iki tane teklif, iki tane yol var yanımda abi. Serdar Yaşar — 00:00:03: Ne var? Bünyamin Çalışkan — 00:00:14: Birisi VFS Global var, iDATA müdür yardımcısı. Serdar Yaşar — 00:00:16: Ya ibne olacaksın... Bünyamin Çalışkan — 00:00:20: Ya da yavşak olacağım abi. Serdar Yaşar — 00:00:20: VFS ne dedin? Anlamadım. Bünyamin Çalışkan — 00:00:24: VFS Global, iDATA müdür yardımcısı olarak beni çağırdı. Serdar Yaşar — 00:00:28: Allah Allah... Bünyamin Çalışkan — 00:00:28: Vallahi billahi. Serdar Yaşar — 00:00:30: Ama sana kayabilirler burada, dikkat et.

Bünyamin Çalışkan — 00:00:31: Ne gibi? Serdar Yaşar — 00:00:34: Ben referans... Ama bunlar öğrenirse öyle bir şey yaparlar mı sana? Bünyamin Çalışkan — 00:00:39: Onları kim söyleyecek ki abi? Serdar Yaşar — 00:00:46: Geçen sefer de öyle söyledin, Oğuzhan söyledi. Bünyamin Çalışkan — 00:00:46: Tamam, ben sana şöyle söyledim: Benim yöneticim olarak seni arattıracağım. Başka bir numara bulacağız, sen konuşacaksın oradan, benim altımda olarak. Serdar Yaşar — 00:00:40: Ha, bir tane numara verirsin. Bünyamin Çalışkan — 00:01:01: Ermat'ın numarası. Serdar Yaşar — 00:01:01: Yok oğlum, bir tane hat alacaksın salak. Hat alacaksın, boşta bir hat. Bünyamin Çalışkan — 00:01:06: Hı. Serdar Yaşar — 00:01:07: Diyeceğim, bizlere böyle böyle... Biz referans olacağız. Bünyamin Çalışkan — 00:01:10: Ermant'ın numarasından bakarız abi, ne olacak ki? Serdar Yaşar — 00:01:12: Yani o da olur da çocuğa şey yapmasınlar sonra, kitlemesinler. Yanlış bilgi falan filan... Bünyamin Çalışkan — 00:01:16: Niye kitlesinler ki? Serdar Yaşar — 00:01:23: Araştırmazlar mı onu? Bünyamin Çalışkan — 00:01:26: Ya neyini, kim, ne abi? Serdar Yaşar — 00:01:27: En temizi, hiç gerek yok. Şimdi onlar çok kolay artık her şeye ulaşabiliyorlar. Bünyamin Çalışkan — 00:01:32: Hı hı. Serdar Yaşar — 00:01:32: En kolayı, boş bir tane hat alacaksın. Oldu bitti. Bünyamin Çalışkan — 00:01:35: Onu ayarlarız ama dediğim gibi, VFS Global iDATA müdür yardımcısı olarak çağırıyor. Bir de savunma sanayiden çağırıyorlar geriye abi ya. Serdar Yaşar — 00:01:44: Hım, VFS'de patlarsın.