Yazıcıoğlu dosyasında Adil Öksüz izi! Kazadan 2 gün önce ABD’ye gitti

Soruşturma makamları ayrıca operasyonel hattın Ali Armağan'ın ikamet ve görev yerleriyle uyumlu baz verdiğine ilişkin tespitleri de şüpheliye sordu. Armağan söz konusu tespitleri kabul etmedi.

Armağan ise söz konusu hattın kendisiyle ilgisinin bulunmadığını savunarak Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ı tanımadığını ileri sürdü.

Dosyada, iki hat arasında 21 Şubat 2012 ile 10 Şubat 2014 tarihleri arasında 152 irtibat kaydı bulunduğu yönündeki tespit Armağan'ın önüne konuldu.

Takvim.com.tr'nin daha önce ulaştığı ifade tutanaklarına göre soruşturma makamları Armağan'a, Adil Öksüz'ün kullandığı belirtilen hat ile kendisiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen "0550" ile biten operasyonel hat arasındaki telefon trafiğini sordu.

Dosyanın en dikkat çeken isimlerinden biri, olay günü gerçekleştirilen F-4 uçuşlarında yer aldığı belirtilen emekli asker Ali Armağan oldu.

ÖKSÜZ'ÜN KULLANDIĞI ADRESTEKİ KİTAPTA PARMAK İZİ

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise Ali Armağan'ın eşi Şerife Armağan hakkında dosyaya giren tespit oldu.

Şerife Armağan'a, Sakarya'da Adil Öksüz'ün kullandığı değerlendirilen adreste ele geçirilen Fetullah Gülen'e ait bir kitapta kendisine ait parmak izi bulunduğu yönündeki tespit soruldu.

Armağan, Adil Öksüz'ü tanımadığını ve kendisiyle herhangi bir irtibatının bulunmadığını savundu.

Böylece Adil Öksüz'ün kritik ABD seyahati, Ali Armağan'a uzanan telefon trafiği ve Armağan'ın eşinin Öksüz'ün kullandığı adresteki kitapta tespit edilen parmak izi aynı dosyada birleşti.