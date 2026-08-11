Fenerbahçe takım otobüsüne Trabzon'daki saldırıda 5 gözaltı... HTS kayıtları ele verdi! Gürlek: Vicdanlarda yaraydı
Fenerbahçe kafilesinin Rize deplasmanı dönüşü Trabzon’da uğradığı silahlı saldırının üzerinden geçen 11 yılın ardından soruşturma dosyası yeni deliller ışığında tekrar hareketlendi. Otobüs şoförünün ağır yaralandığı olayın faillerini bulmak amacıyla Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının yaptığı geriye dönük HTS incelemeleri neticesinde 5 zanlı tespit edildi. Bakan Gürlek, düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüphelilerin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.
Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon sınırları içinde düzenlenen silahlı saldırı dosyası, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden açıldı.
11 yıl önce yaşanan olayın aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmada yeni HTS ile baz analizleri doğrultusunda Trabzon'da 5 şüpheliye operasyon düzenlendi.
Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsün kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmadaki son gelişmeleri Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
Yeni deliller ışığında harekete geçildiğini aktaran Bakan Gürlek, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.
BAZ ELE VERDİ
Fenerbahçe otobüsüne saldırı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin olay anından önce çok sayıda görüşme gerçekleştirdikleri, olay anında aniden iletişimi kestikleri, olayın hemen ardından yeniden iletişim kurmaya başladıkları ve olay sırasında olay yerindeki baz istasyonundan sinyal verdikleri tespit edildi.
11 YILDIR VİCDANLARDA YARA OLARAK KALAN SALDIRI
Olayın Türk spor tarihindeki yerine dikkat çeken Gürlek, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı, hafızalardaki yerini korumaktadır." dedi.
Saldırının vehametini vurgulayan Gürlek, "Otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır." ifadelerini kullandı.
YENİ HTS ANALİZLERİ
Soruşturma kapsamında geriye dönük iletişim kayıtlarının incelenmesiyle tespit edilen 5 şüpheliye yönelik adli sürecin başladığını belirten Gürlek, "Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş; şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri ile gerekli adli işlemler başlatılmıştır." sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe otobüsüne saldırıda gözaltına alınan şüpheliler şunlar:
• Emiral Aygüneş
• Hakan Hatipoğlu
• Yusuf Öksüz
• Özden Recep Kaplan
• Özgür Ertürk
NE OLMUŞTU
4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından, Trabzon Havalimanı'na doğru ilerleyen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse, Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi viyadük girişinde av tüfeğiyle ateş açılmıştı.
Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran sol şakak bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmış, takım otobüsü de zarar görmüştü.
Soruşturma kapsamında şüpheliler Emre Altıntaş ve Nihat Saka hakkında "birden fazla kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından yürütülen inceleme sonucunda, kamu davası açılmasına yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığınca 4.8.2020 tarihli ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişti.
Yazıda, yine aynı soruşturma dosyası üzerinden şüphelilerin tespiti ile yakalanmaları maksadıyla 8.2.2021 tarihinde "daimi arama kararı" verildiği ancak bu işleme rağmen eksiklikler giderilmemişti.
Söz konusu dosya, 10.4.2015 tarihli fezleke ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin ardından, Trabzon Başsavcılığı yetkisizlik kararıyla eksikliklerin giderilmesi amacıyla dosyayı Sürmene Başsavcılığına iade etmişti.
YARGITAY'DAN SÜRECİ YENİDEN BAŞLATAN KARAR
Yargıtay, ivedi ve zorunlu işleri tamamlanmış soruşturma dosyasının fezlekenin düzenlenmesinden itibaren Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına ait olması gerektiği, eksikliklerin ise yetkisizlik kararı ile dosya iade edilerek değil, mahalline talimat yazılması usulü suretiyle giderilmesi gerektiğini vurgulayarak Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı davasında "usulden" bozma istemişti.
Yargıtay'ın yazısında, soruşturma dosyasında çok sayıda müşteki ve tanığın beyanına başvurulduğu, şüphelilerin HTS kayıtlarının incelendiği, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin çözümlendiği ve olay yerinde kapsamlı araştırma yapıldığı ifade edilmişti.
Şahit beyanlarında olay günü bölgede siyah renkli Seat Leon marka bir aracın görüldüğünün anlatıldığı, söz konusu aracın Emre Altıntaş ile bağlantılı olduğunun değerlendirildiği belirtilmişti.