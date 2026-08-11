Fenerbahçe takım otobüsüne Trabzon'daki saldırıda 5 gözaltı... HTS kayıtları ele verdi! Gürlek: Vicdanlarda yaraydı

Soruşturma kapsamında şüpheliler Emre Altıntaş ve Nihat Saka hakkında "birden fazla kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından yürütülen inceleme sonucunda, kamu davası açılmasına yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığınca 4.8.2020 tarihli ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişti.

4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından Trabzon Havalimanı'na gitmek üzere yola çıkan sarı-lacivertli kafile, Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı silahla hedef alındı (Fotoğraf AJANSLAR-TAKVİM.COM.TR - ARŞİV)

Yazıda, yine aynı soruşturma dosyası üzerinden şüphelilerin tespiti ile yakalanmaları maksadıyla 8.2.2021 tarihinde "daimi arama kararı" verildiği ancak bu işleme rağmen eksiklikler giderilmemişti.

YARGITAY'DAN SÜRECİ YENİDEN BAŞLATAN KARAR

Yargıtay, ivedi ve zorunlu işleri tamamlanmış soruşturma dosyasının fezlekenin düzenlenmesinden itibaren Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına ait olması gerektiği, eksikliklerin ise yetkisizlik kararı ile dosya iade edilerek değil, mahalline talimat yazılması usulü suretiyle giderilmesi gerektiğini vurgulayarak Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı davasında "usulden" bozma istemişti.

Yargıtay'ın yazısında, soruşturma dosyasında çok sayıda müşteki ve tanığın beyanına başvurulduğu, şüphelilerin HTS kayıtlarının incelendiği, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin çözümlendiği ve olay yerinde kapsamlı araştırma yapıldığı ifade edilmişti.

Şahit beyanlarında olay günü bölgede siyah renkli Seat Leon marka bir aracın görüldüğünün anlatıldığı, söz konusu aracın Emre Altıntaş ile bağlantılı olduğunun değerlendirildiği belirtilmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sürece dair yaptığı açıklamada, olayın arkasındaki karanlık yapıların aydınlatılacağını, hiçbir eylemin faili meçhul bırakılmayacağını, adaletin mutlak surette tecelli edeceğini bildirdi.