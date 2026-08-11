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7 bin personelle 28 ilde uyuşturucu operasyonu: 96 şüpheli yakalandı... Tonlarca zehri sosyal medyada pazarladılar

İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ekiplerince 28 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda zehir tacirleri hedef alındı. Yaklaşık 8 bin personelin katıldığı baskınlarda 104 kilogram uyuşturucu madde, 294 bin hap ve 2 milyon 200 bin kök kenevir ele geçirildi. Sosyal medya üzerinden organize uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 96 şüpheli yakalandı, bu zanlılardan 69’u tutuklanarak cezaevine konuldu. Kalan 27 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

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7 bin personelle 28 ilde uyuşturucu operasyonu: 96 şüpheli yakalandı... Tonlarca zehri sosyal medyada pazarladılar

Türkiye genelinde zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yapan organize suç ağlarına yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 69 şüpheli tutuklandı.

Ülke genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve yasa dışı kenevir eken zehir tacirlerine yönelik 28 ilde operasyon düzenlendi. Ülke genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve yasa dışı kenevir eken zehir tacirlerine yönelik 28 ilde operasyon düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlara 1.326 narkotik ve asayiş ekibi katıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 7 bin 956 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 104 kilogram uyuşturucu madde, 294 bin hap ve 2 milyon 200 bin kök kenevir ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 7 bin 956 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 104 kilogram uyuşturucu madde, 294 bin hap ve 2 milyon 200 bin kök kenevir ele geçirildi.

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Tekirdağ ve Tokat illerini kapsayan baskınlarda toplam 7 bin 956 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin sahada aktif görev aldı.

Video Oynatma İkonu Jandarmadan 28 ilde uyuşturucu operasyonu

Operasyonlarda 104 kilogram uyuşturucumadde ile 294 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize zehir ağı kurdukları tespit edilen 96 şüpheliden 69’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize zehir ağı kurdukları tespit edilen 96 şüpheliden 69’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ZEHİR TİCARETİ

Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin suç yöntemleri ortaya çıktı.

RTÜK gibi kuruluşların önleyici tedbirler alması beklenen sosyal medyanın gençlere yönelik nasıl bataklığa dönüştüğü bir kez daha gün yüzüne çıktı.

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Zanlıların sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları tespit edildi.

Yaklaşık 8 bin personelin katıldığı geniş çaplı operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde ve milyonlarca kök kenevir imha edildi. Yaklaşık 8 bin personelin katıldığı geniş çaplı operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde ve milyonlarca kök kenevir imha edildi.

Uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri belirlenen şebekelere yönelik baskınlarda 96 şüpheli yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 69'u tutuklanırken 27 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

Mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize suç işleyen 96 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, adli makamlara sevk edilen zehir tacirlerinden 69’u tutuklandı. Mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize suç işleyen 96 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, adli makamlara sevk edilen zehir tacirlerinden 69’u tutuklandı.

MİLYONLARCA KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ

Operasyonların bilançosu zehir tacirlerine vurulan darbenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin titiz takibi sonucu 2 milyon 200 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin titiz takibi sonucu 2 milyon 200 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

Yapılan aramalarda 2 milyon 200 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi sökülerek imha edildi.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesinin aralıksız süreceği ve zehir tacirlerine nefes aldırılmayacağı bildirildi.Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesinin aralıksız süreceği ve zehir tacirlerine nefes aldırılmayacağı bildirildi.

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7 bin personelle 28 ilde uyuşturucu operasyonu: 96 şüpheli yakalandı... Tonlarca zehri sosyal medyada pazarladılar-9

7 bin personelle 28 ilde uyuşturucu operasyonu: 96 şüpheli yakalandı... Tonlarca zehri sosyal medyada pazarladılar-10

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