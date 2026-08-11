7 bin personelle 28 ilde uyuşturucu operasyonu: 96 şüpheli yakalandı... Tonlarca zehri sosyal medyada pazarladılar
İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ekiplerince 28 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda zehir tacirleri hedef alındı. Yaklaşık 8 bin personelin katıldığı baskınlarda 104 kilogram uyuşturucu madde, 294 bin hap ve 2 milyon 200 bin kök kenevir ele geçirildi. Sosyal medya üzerinden organize uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 96 şüpheli yakalandı, bu zanlılardan 69’u tutuklanarak cezaevine konuldu. Kalan 27 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği bildirildi.
Türkiye genelinde zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yapan organize suç ağlarına yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 69 şüpheli tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlara 1.326 narkotik ve asayiş ekibi katıldı.
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Tekirdağ ve Tokat illerini kapsayan baskınlarda toplam 7 bin 956 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin sahada aktif görev aldı.
Operasyonlarda 104 kilogram uyuşturucumadde ile 294 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ZEHİR TİCARETİ
Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin suç yöntemleri ortaya çıktı.
RTÜK gibi kuruluşların önleyici tedbirler alması beklenen sosyal medyanın gençlere yönelik nasıl bataklığa dönüştüğü bir kez daha gün yüzüne çıktı.
Zanlıların sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları tespit edildi.
Uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri belirlenen şebekelere yönelik baskınlarda 96 şüpheli yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 69'u tutuklanırken 27 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.
MİLYONLARCA KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ
Operasyonların bilançosu zehir tacirlerine vurulan darbenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Yapılan aramalarda 2 milyon 200 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi sökülerek imha edildi.