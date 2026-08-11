7 bin personelle 28 ilde uyuşturucu operasyonu: 96 şüpheli yakalandı... Tonlarca zehri sosyal medyada pazarladılar

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlara 1.326 narkotik ve asayiş ekibi katıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 7 bin 956 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 104 kilogram uyuşturucu madde, 294 bin hap ve 2 milyon 200 bin kök kenevir ele geçirildi.

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Tekirdağ ve Tokat illerini kapsayan baskınlarda toplam 7 bin 956 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin sahada aktif görev aldı.

Jandarmadan 28 ilde uyuşturucu operasyonu