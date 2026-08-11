Google'dan milli medyaya "Keşfet" operasyonu! Dijital zorbalığın daniskası: Merdiven altı ve muhalif sitelere usulsüz trafik desteği
Google, milli medyayı karartmak için "çekirdekten" bir operasyona girişti. "Keşfet" akışını dijital zorbalıkla dizayn eden arama motoru, hükümeti hedef alarak yalan ve provokatif haberlere imza atan muhalif haber sitelerine daha çok destek veriyor. Takvim.com.tr gibi milli mecraların pay alamadığı trafik pastasından güvenilirliği sorgulanan 'kopyala-yapıştırcı' merdiven altı siteler ve sendika sayfaları pay alıyor. Algoritma değişikliği adı altında rekabet kurallarını altüst eden Google, yapay zeka güncellemesi ile de dijital haberciliğin selasını okudu. "Gerçek haberciliğin" hayatta kalabilmesi için Dijital Telif Yasası'nın önemi bir kez daha görüldü.
Türkiye'deki dijital mecralara telif vermekte ayak direyen arama motoru Google'ın hayata geçirdiği "çekirdek güncellemesi"nin yıkıcı etkileri hala devam ediyor.
Mezkur güncelleme ile Takvim.com.tr'nin ürettiği özgün içerikler"Keşfet" sayfasında görünmemeye başladı. Milli platformlar ise sistematik bir karartma operasyonu ile karşı karşıya kaldı.
GOOGLE'DAN DİJİTAL ZORBALIK: MİLLİ MECRALARA YER YOK
Dijital zorbalığa imza atan Google'ın kullanım alışkanlıklarına göre değil, dayatma yöntemi ile "Keşfet" alanını dizayn ettiği görüldü.
Nitekim "merdiven altı" diye tabir edilen sitelerle birlikte hükümeti hedef alarak yalan ve provokatif haberlere imza atan muhalif mecralar daha çok "Keşfet" akışında gösterilmeye başlandı.
Hakkaniyetten uzak vaziyeti daha net anlamak için şu somut örneklere bakmakta fayda var:
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ SABOTE EDEN YAYINLARA ÖNCELİK VERİLDİ
Terörsüz Türkiye sürecinin en hayati eşiği olan Çerçeve Yasa ile ilgili milli mecraların yaptığı haberlere Keşfet akışında yer verilmedi. Süreci sabote etmek isteyen yayınlar maksatlı bir şekilde öne çıkarıldı.
SÖZDE SENDİKA SİTELERİNİN HABER "KEŞFET"İNDE NE İŞİ VAR?
Muhalif mecraların yanı sıra hiçbir özgül ağırlığı bulunmayan ve güvenilirliği sorgulanan sözde sendikaların internet siteleri bile trafik pastasından pay aldı.
FONDAŞ MEDYAYA DAHA FAZLA TRAFİK
Aynı mecranın aynı konudaki birden fazla içeriğine "keşfet" akışında yer verildi. Böylelikle Google'ın fondaş medyaya daha fazla trafik gönderdiği tescillendi.
Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan biri olan Gülistan Doku dosyasında da öncelik muhalif haber sitelerine verildi. Konuya dair imzalı haberler üreten milli mecraların içerikleri göz ardı edildi.
ADINI KİMSENİN DUYMADIĞI SİTELER AKIŞTA
Google'ın dijital zorbalığı bununla da sınırlı değil...
Adının kimsenin duymadığı sitelerin "kopyala-yapıştır" formundaki içerikleri öne çıkarıldı.
ÖNCE "ÇEKİRDEK" OPERASYONU SONRA "YAPAY" DARBE!
Milli medyaya yönelik "çekirdek"ten girişilen operasyon bununla da sınırlı kalmadı. Google'ın devreye aldığı yapay zeka destekli "AI Overview" arama özelliği, haber sitelerine yönlendirme yapmayarak yayıncıların trafik ve gelir kaybı yaşamasına neden oldu.
ULUSLARARASI YAYINCILAR GOOGLE'A İÇERİKLERİNİ KAPATMAYA HAZIRLANIYOR
Habercilerin içeriklerini telif ödemeden kullanan Google'ın bu hamlesi Türk medyasının dijital ortamlarda yaşadığı krizi derinleştirdi. Ciddi trafik kaybı yaşayan uluslararası yayıncılar da isyan bayrağını açtı. Reddit, Reuters, Politico ve USA Today Google arama motoruna içeriklerini tamamen kapatmayı değerlendiriyor.
Bir yandan da gözler Dijital Telif Yasası'na çevrilmiş vaziyette.
DİJİTAL TELİF YASASI ARTIK ZORUNLULUK
Emek hırsızlığının önüne geçilmesini hedefleyen Dijital Telif Yasası'nda haberin eser olarak değerlendirilmesi, telifin eser sahibine ödenmesi öngörülüyor.
Google'ın "Keşfet" ve "Yapay Zeka" destekli operasyonlarına karşı yasanın bir an önce çıkarılması "zaruriyet" olarak değerlendiriliyor.
Dijital ortamlarda haberlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde bir telif sayılması ve haberlerin "eser" olarak değerlendirilmesi daha önce TBMM'nin gündemine gelmişti.
Gerçek haberciliğin, gerçek televizyonculuğun, gerçek gazeteciliğin hayatta kalabilmesi için dijital telifin "olmazsa olmaz" olduğu vurgulanmıştı.