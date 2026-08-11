Google'dan milli medyaya "Keşfet" operasyonu! Dijital zorbalığın daniskası: Merdiven altı ve muhalif sitelere usulsüz trafik desteği

Türkiye'deki dijital mecralara telif vermekte ayak direyen arama motoru Google'ın hayata geçirdiği "çekirdek güncellemesi"nin yıkıcı etkileri hala devam ediyor. Mezkur güncelleme ile Takvim.com.tr'nin ürettiği özgün içerikler"Keşfet" sayfasında görünmemeye başladı. Milli platformlar ise sistematik bir karartma operasyonu ile karşı karşıya kaldı.

GOOGLE'DAN DİJİTAL ZORBALIK: MİLLİ MECRALARA YER YOK Dijital zorbalığa imza atan Google'ın kullanım alışkanlıklarına göre değil, dayatma yöntemi ile "Keşfet" alanını dizayn ettiği görüldü. Nitekim "merdiven altı" diye tabir edilen sitelerle birlikte hükümeti hedef alarak yalan ve provokatif haberlere imza atan muhalif mecralar daha çok "Keşfet" akışında gösterilmeye başlandı.

Hakkaniyetten uzak vaziyeti daha net anlamak için şu somut örneklere bakmakta fayda var:







TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ SABOTE EDEN YAYINLARA ÖNCELİK VERİLDİ



Terörsüz Türkiye sürecinin en hayati eşiği olan Çerçeve Yasa ile ilgili milli mecraların yaptığı haberlere Keşfet akışında yer verilmedi. Süreci sabote etmek isteyen yayınlar maksatlı bir şekilde öne çıkarıldı.

SÖZDE SENDİKA SİTELERİNİN HABER "KEŞFET"İNDE NE İŞİ VAR?



Muhalif mecraların yanı sıra hiçbir özgül ağırlığı bulunmayan ve güvenilirliği sorgulanan sözde sendikaların internet siteleri bile trafik pastasından pay aldı.

FONDAŞ MEDYAYA DAHA FAZLA TRAFİK



Aynı mecranın aynı konudaki birden fazla içeriğine "keşfet" akışında yer verildi. Böylelikle Google'ın fondaş medyaya daha fazla trafik gönderdiği tescillendi.



Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan biri olan Gülistan Doku dosyasında da öncelik muhalif haber sitelerine verildi. Konuya dair imzalı haberler üreten milli mecraların içerikleri göz ardı edildi.







ADINI KİMSENİN DUYMADIĞI SİTELER AKIŞTA



Google'ın dijital zorbalığı bununla da sınırlı değil...



Adının kimsenin duymadığı sitelerin "kopyala-yapıştır" formundaki içerikleri öne çıkarıldı.