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Kör noktadaki sır perdesi: Güllü cinayetinde kapı kolu detayı! 7 saniyelik bekleyiş dikkat çekti

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada ortaya çıkan ayrıntılar gündem olmaya devam ediyor. Güllü soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, olayın yaşandığı odadaki kör noktanın aydınlatılması için bilirkişilerin dikkat çekici bir görüntü üzerinde çalıştığı belirtildi. Güllü'nün ölümünden kısa süre önce evine taktırdığı şifreli kapı da dosyanın en kritik ayrıntılarından biri oldu.

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Güllü’nün Ölümünde Kör Nokta Detayı

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıkan ayrıntılar gündemdeki yerini koruyor. Olayın ardından hazırlanan iddianamede, düşme anının gerçekleştiği odadaki kör noktanın netleştirilmesi adına bilirkişilerin kritik bir görüntü detayına odaklandığı belirtildi.

Güllü’nün Şifreli Kapısı Soruşturma Dosyasında

Dosyadaki en dikkat çekici unsurlardan birinin ise merhum sanatçının ölümünden kısa süre önce evine monte ettirdiği şifreli kapı olduğu ifade ediliyor.

Video Oynatma İkonu Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme
Kapı Kolundaki Yansımalar Soruşturmanın Merkezinde

KAPI KOLUNDAKİ YANSIMALAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre, güvenlik kamerasının görmediği kör noktayı aydınlatmak amacıyla şifreli kapının metal kolunda oluşan gölge ve ışık yansımalarının incelemeye alındığı kaydedildi. İddiaya göre bilirkişi ekipleri, kapı kolundaki ters açılı yansımaları belirginleştirerek olay anında içeride bulunan kişilerin hareket açılarını tespit etmeye çalıştı.

Cinayet Polisi: Metal Yüzeydeki Gölge Hareketliliği Gösteriyor

Emekli cinayet polisi Savaş Kurtbaba'nın değerlendirmelerine göre, metal yüzeydeki gölge farklılaşmalarının olay anındaki hareketliliği göstermesi açısından dosyaya dâhil edildiği belirtiliyor.

Kurtbaba: Kapı Kolundaki Yansımalar İçeriyi Gösteriyor

Kanal D Haber'e açıklama yapan Kurtbaba, "İçerideki hareket kabiliyetlerini, aşağı bakmalarını kapı kolundaki yansımadan gördük. Görüntüleri almışlar, içeriyi gördüğü için. Bunu iddianameye koymuşlar" ifadelerini kullandı.

Cinayet Dosyasında Kapı Kolunun Önemi

Yüksekten düşme sonucu ölümlerin en zor çözülen cinayetler olduğunu belirten Kurtbaba, kapı kolunun farklı açılardan incelendiğini vurgulayarak, "Kapı kolunu ters açıyla alıyorlar, aydınlatıyorlar, bunun içindeki görüntüyü ortaya çıkarıyorlar ve tam net şekilde değil ama hareketi görebileceğiniz açıya getiriyorlar. Burada metal bir kol var. Işığı yansıtabilen açık renkli bir yüzey olduğu için görüntüler görülebiliyor" dedi.

Güllü Soruşturmasında 7 Saniyelik Detay

İDDİANAMEDEKİ 7 SANİYE İDDİASI

Güllü soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılardan birinin de düşme sonrasında yaşandığı belirtilen saniyeler olduğu aktarıldı. İddianame ve bilirkişi incelemesine konu olan görüntülerde, düşme sesinin ardından içerideki kişilerin hareketlerinin de değerlendirildiği ifade edildi.

Kurtbaba: 7 Saniye Beklemek Uzun Bir Süre

Savaş Kurtbaba bu duruma ilişkin, "Düştükten sonra son pat sesi geliyor. 7 saniye içeride bekliyorlar. Yakınınız düştüyse içeride durabilir misiniz? 7 saniye çok uzun bir süre. Kapıları kırarak dışarı çıkarsınız" şeklinde konuştu.

Güllü’nün Kızı İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Yargılama süreci devam eden dosyada, tutuklu yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "üstsoya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken; evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu için ise "yalan tanıklık" iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Güllü’nün Ölümünde Merak Edilen Sorular ve Cezalar

MERAK EDİLENLER

Güllü'nün düştüğü an kamerada görünüyor mu?

Evde kamera bulunmasına rağmen, düşmenin gerçekleştiği bölüm kameranın kör noktasında kalmaktadır.

İddianamede geçen 7 saniyelik detay nedir?

Düşme sesinin ardından ev içindekilerin 7 saniye boyunca beklediği yönündeki tespitler raporda ve iddianamede yer almaktadır.

Sanıklar için hangi cezalar isteniyor?

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet hapis, Sultan Nur Ulu için ise yalan tanıklık suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir.

*Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Güllü'nün sosyal medya hesabından alınmıştır.

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