Yüksekten düşme sonucu ölümlerin en zor çözülen cinayetler olduğunu belirten Kurtbaba, kapı kolunun farklı açılardan incelendiğini vurgulayarak, "Kapı kolunu ters açıyla alıyorlar, aydınlatıyorlar, bunun içindeki görüntüyü ortaya çıkarıyorlar ve tam net şekilde değil ama hareketi görebileceğiniz açıya getiriyorlar. Burada metal bir kol var. Işığı yansıtabilen açık renkli bir yüzey olduğu için görüntüler görülebiliyor" dedi.