Kör noktadaki sır perdesi: Güllü cinayetinde kapı kolu detayı! 7 saniyelik bekleyiş dikkat çekti
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada ortaya çıkan ayrıntılar gündem olmaya devam ediyor. Güllü soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, olayın yaşandığı odadaki kör noktanın aydınlatılması için bilirkişilerin dikkat çekici bir görüntü üzerinde çalıştığı belirtildi. Güllü'nün ölümünden kısa süre önce evine taktırdığı şifreli kapı da dosyanın en kritik ayrıntılarından biri oldu.
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