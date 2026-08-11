AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili çerçeve yasaya ilişkin "467 kabul oyu, Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor." dedi. Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, şehit Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmetle andı. Ömer Çelik'ten "Terörsüz Türkiye" açıklaması Dün Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge gündemi açısından tarihi bir günün yaşandığını belirten Çelik, Meclis'in 467 gibi yüksek bir kabul oyuyla PKK/KCK terör örgütünün silah bırakmasının önünü açan, bunun için çerçeve oluşturan yasal zemini oluşturduğunu vurguladı. Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iç cepheyi güçlendirme, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Başkan Erdoğan'ın bunu devlet politikasına dönüştüren iradesi ile Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusunda Türkiye'nin yepyeni bir stratejik hamle yaptığı bir tablonun oluştuğunu dile getirdi. Bu süre içerisinde iniş ve çıkışların, zaman zaman aksama ya da yavaşlama dönemlerinin olduğunu aktaran Çelik, "Bazen dedik, bir yılda gidilen yol, bir günde gidilir. Bazen haftalarca yerinde sayıyor gibi gözükebilir ama burada net bir irademizin, net bir yol haritamızın olduğunu defalarca belirttik." diye konuştu. Yüce Meclis'in kurulan komisyonla devreye girdiğini, haftalar süren çalışmalara toplumun tüm kesimlerinin katılım sağladığını belirten Çelik, şunları kaydetti: "Günün sonunda Meclis komisyonunun yayımladığı rapor, meseleyi bütün çerçevesiyle ortaya koyan, terörün ortadan kalkması, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için ilkeleri, prensipleri yol haritasını ortaya koyan çok anlamlı bir çerçeve oluşturdu. 467 kabul oyu, Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Bunu sadece sayısal bir nitelik olarak göremeyiz. Bunun siyasal anlamı da büyük. Her bir milletvekili tabii ki kendi seçim bölgelerinde vatandaşlarımızın duygularını, hissiyatlarını, taleplerini Meclise yansıtıyor ve aynı zamanda da farklı toplum kesimlerini temsil ediyor. Dolayısıyla Yüce Meclis'in iradesi hem farklı toplum kesimlerinin sürece pozitif yansımasını göstermesi bakımından hem Meclis içerisinde çok tartışılan bir konuda, 50 yıldır yürütülen terörle mücadele çerçevesinde etrafında pek çok literatür, yaklaşım oluşmuş bir konuda gelinen noktadaki yasal çerçevenin makul bulunduğunun ve bu çerçevede silah bırakma ve örgütün tasfiyesi sürecinin desteklendiğinin net bir işaretidir."

Ömer Çelik’ten net mesaj: Türkiye’nin üçüncü bir göze ihtiyacı yok (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.) "YASA NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYULDU" Çelik, Başkan Erdoğan'ın en başından bu yana sürece ilişkin net bir yol haritasını ortaya koyduğunu, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini ve bu konuda prensipleri hatırlattığını ifade ederek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin stratejik müdahalelerinin meselenin önünün açılması ve doğru bir rotada ilerlemesi açısından hayati rol oynadığını vurguladı. Süreçte güçlü bir siyasi irade, net bir yol haritası ve hedefin ortaya konulduğunun altını çizen Çelik, süreç içerisinde pek çok tartışmanın da gündeme geldiğini, süreci destekleyenler kadar, yapıcı eleştirilerin de kıymetli olduğunu dile getirdi. Çelik, iki yılda çok sayıda toplantı yaptıklarını, yapıcı eleştirileri de katkılar kadar dikkate aldıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün bunların değerlendirilmesi hem yol haritamızı şekillendirme hem ilerletme açısından çok büyük katkı sağladı. Meclis'in genelinin bu mutabakatı 467 gibi bir oranda sağlamış olması, 'Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Parlamento zayıfladı, Meclis geriye itildi' gibi iddiaların ne kadar boş olduğunu gösterdi. Yüce Meclis'in milletimizin verdiği yetki ve tarihsel birikimiyle bütün bu meselelerin çözümünde üzerine düşen sorumluluğu millet adına ve millet için gerçekleştirme konusunda gerektiğinde görevini yapma bakımından ne kadar yüksek bir kabiliyet ortaya koyabildiği de görüldü." Süreç içerisindeki en yoğun tartışmaların dün yaşandığına, yıkıcı eleştirilerle Meclis'te görünürlük üretmeye çalışanlar olduğuna dikkati çeken Çelik, bu yaklaşımın arkasında ise somut bir öneri, stratejik veya siyasi bir yaklaşım bulunmadığının, meseleyi okuma konusunda büyük bir siyasi yetersizlik olduğunun net bir şekilde görüldüğünü ifade etti. "Burada en yanlış olan işlerden bir tanesi, çok az sayıda da olsa Meclis'teki bazı eleştirilerin esasında yasada olmayan şeyleri varmış gibi göstererek, hayali bir şey üzerinden bir eleştiri üretmeye çalışmaktır." diyen Çelik, yasanın net bir şekilde ortaya koyulduğunu söyledi.