Bu yıl emekli olana 4 kazanç: Refah payından kimler yararlanacak?

EYT düzenlemesi ile geçen yıl yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, bu yıl ise 400 bin kişiye daha aylık bağlanması bekleniyor. Emekli olan EYT'liler yaşlılık aylığının yanı sıra çalışıyorsa ikramiye ve promosyon gibi imkanlara da kavuşuyor. Peki bu yıl emekli olacak kişiler hangi avantajları elde edecek? İşte detayları...

EN AZ 10 BİN TL AYLIK

Ocak ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin liraya yükseldi. Emeklilik için başvuran EYT'lilere de hesaplanan aylık ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altındaysa aylığın bağlandığı tarihten itibaren 10 bin lira yatırılacak.



REFAH PAYI YANSITILACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı 11.68 puanlık refah payıyla yüzde 49.25'e yükseltildi. Bu artıştan mevcut emeklilerin yanı sıra bu yıl boyunca emekli olacak tüm EYT'liler yararlanacak. Yılın ilk yarısında emekli olanlara, aylıkları bu artış yansıtılarak bağlanacak. Bu kişiler ardından Temmuz'da da zam alacak. Yılın ikinci yarısında emekli olacakların da hem Ocak hem Temmuz zamları yansıtılarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilecek.



15 BİN TL PROMOSYON

Emekli olan EYT'liler banka promosyonundan da yararlanabilecek. EYT'liler hızlı promosyon almak için banka seçimini emekli aylığı başvurusu sırasında yapabilecek.



Ardından bu bankaya 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyon imkanından yararlanabilecek. En düşük aylık tutarı 10 bin lira olduğu için, emekli aylığı bağlanan tüm EYT'liler bankaların en üst dilim için belirlediği promosyonu alabilecek. Mevcut kampanyalar ışığında emekliler bankaya göre en az 5 bin, en çok 15 bin lira ödeme alabilecek.



İKRAMİYE İÇİN TARİHE DİKKAT

EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlara 3 bin liraya yükseltilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi yolu da açılacak. EYT'liler emeklilik tarihini izleyen dönemlerde verilen ikramiyelerden yararlanacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan'a denk geliyor. Buna göre Mart sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.

Yani bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek. Bu yıl Kurban Bayramı da 16-19 Haziran'a denk geliyor. Bu bayram ikramiyesini alabilmek için de Mayıs ayı sonuna yani 31 Mayıs'a kadar emekli olmak ya da başvurunun yapılmış olması gerekiyor. Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.

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