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Almanya’da gündem döner fiyatları! 3 eurodan 8 euroya yükseldi

Almanya’da döner fiyatları 3 eurodan 8 euroya yükseldi. Vatandaşlar, Başbakan Scholz’a “Fiyatlar ne zaman düşecek” sorusu yöneltti. Scholz da “Fiyatlar arz ve talebe göre belirleniyor” diye cevap verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mart 2024 Güncelleme 14 Mart 2024, 07:01
Almanya’da gündem döner fiyatları! 3 eurodan 8 euroya yükseldi

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Almanya'da siyaset gündemini meşgul eden yüksek döner fiyatları, birçok genç tarafından da eleştiri konusu yapıldı. Döner fiyatının 3 euro'dan 8 euro'ya yükselmesi, Berlin yönetimini köşeye sıkıştırdı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, kendisine gelen soruları yanıtladığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Scholz, "Döner ne zaman 3 euro olacak" sorusunu "Piyasa ekonomisinde yaşıyoruz. Tavan fiyat uygulamasına sıcak bakmıyorum. Fiyatlar, arz ve talebe göre belirleniyor" diye cevapladı.

Dönercilerin ödemek ve yönetmek zorunda olduğu maliyetlerin varlığından söz eden Şansölye, "Dolayısıyla fiyat freni olmayacak" ifadesini kullandı.

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