35 milyonluk rövanş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında bugün, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise ile taraftarı önünde karşılaşacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Joshua King'in yanı sıra, Belçika'daki mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic, takımlarını yalnız bırakacak. Fenerbahçe bu sezon taraftarı önünde 6 Avrupa maçına çıkarken, bu mücadelelerin hepsini kazanma başarısı gösterdi.