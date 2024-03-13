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Zam tamam sıra ödemede: 3 bin TL'lik ikramiye ne zaman yatırılacak?

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselten yasa yürürlüğe girdi. Sıra ilk ödeme takviminin açıklanmasına geldi. İlk ikramiyenin 10 Nisan’dan önce, büyük ihtimalle 1-9 Nisan’da yatırılması bekleniyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mart 2024 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:00
Zam tamam sıra ödemede: 3 bin TL’lik ikramiye ne zaman yatırılacak?

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Bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yürürlüğe girdi. Emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin liradan 3 bin liraya yükselten düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Sıra ilk ikramiyenin ödenme tarihinin açıklanmasına geldi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, ödeme tarihleri üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Ramazan Bayramı 10 Nisan'a denk geldiği için bu tarihten önce ödenmesi gereken ikramiyenin 1-9 Nisan tarihleri yatırılması bekleniyor. İşte ikramiye ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

KİM, NE KADAR ALACAK?
İkramiye ödemesi dosya bazında yapılıyor. Bu kapsamda dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Emekliler 3 bin lira alırken, vefat eden eşinden veya anne-babasından dolayı dulyetim aylığı alanlara hisseleri oranında ödeme yapılacak. Vefat eden eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanan kişiye bin 500; yüzde 25'i bağlanmış olan çocuğuna ise 750 lira ödenecek. Eşi vefat etmiş olan, çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar, aylık oranları yüzde 75 olduğundan 2 bin 250 lira ikramiye alacak. İş kazası meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara da gelir bağlanmasına esas olan iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750, yüzde 45 olanlara bin 350 lira ikramiye verilecek.

2 AYLIK ALANLARA NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?
Bu kişilere en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında 3 bin lira ödenecek.

YENİ EMEKLİLER DE YARARLANACAK MI?
İkramiye için ön şart, bayramın içinde olduğu ayda aylık alıyor olmak. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı ikramiyesinden Mart'ın sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da yararlanacak. Eğer aylık bağlama işlemleri ikramiye tarihine yetişmezse, tamamlandıktan sonra ilk aylıkla birlikte ödeme yatırılacak.

BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Sosyal Güvenlik Kurumu ikramiye ödemesini başvuru gerekmeksizin yapıyor.

KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor, bu ödemeler haczedilemiyor.

İKİNCİ İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?
Kurban Bayramı 16-19 Haziran'da. Bu nedenle büyük ihtimalle 10-15 Haziran arasında ikramiye yatırılacak. 31 Mayıs'a kadar aylık başvurusu yapanlar da bundan yararlanabilecek.

İŞTE ÖDEME TAKVİMİ
Ramazan Bayramı: 10-12 Nisan
Beklenen ikramiye tarihi: 1-9 Nisan
Kurban Bayramı: 16-19 Haziran
Beklenen ikramiye tarihi: 10-15 Haziran

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