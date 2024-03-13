Yatırımda 5’i bir yerde

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de altın güvenli liman olarak görülüyor. Ancak küresel gelişmelerden kolay etkilenen altının ons fiyatının Amerika'da belirleniyor olması bu algının çok da doğru olmadığını gösteriyor. Buna rağmen yatırım için en çok tercih ettiğimiz araçlardan birisi olma özelliğini de sürdürüyor. Son dönemde altında ciddi rekorlar da peş peşe geldi. Ons altın 2.189 doları test ederek zirvesini tazeledi. Buradan destek bulan altının gram fiyatı serbest piyasada 2.400 liranın üzerinde kalmayı sürdürüyor.

YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

Uzmanlar kâr satışlarının gelebileceğini ancak yükseliş trendinin Haziran ayından sonra devam edeceğini belirtiyor. Amerika'da enflasyon verilerinin düşüş göstermesi ve Haziran'dan sonra faiz indirimlerinin başlayacağı beklentisi ons altına talebi, dolayısıyla fiyatı artırıyor. İçeride ise kurdaki hareketlilik ve yaz aylarıyla başlayacak yoğun altın talebi yine yükselişi tetikliyor. Bu yükseliş trendinin devam etmesi altına olan ilgiyi de artırıyor. Ancak birçok vatandaş nasıl yatırım yapacağı konusunda kararsız. Bunun için aslında 5 ayrı yöntem bulunuyor. Fakat hangi yöntem seçilirse seçilsin uzmanlara göre orta, uzun vadeli düşünmek önem kazanıyor.

ALTIN ALMA YÖNTEMLERİ

1- BANKADA HESAP AÇMAK: Yatırım hesabı veya altın hesabı açılmalı.

- AVANTAJI: Güvenli. İstenildiği zaman paraya çevrilebiliyor. Ayrıca yatırımlar ekonomiye kazandırılıyor.

- RİSKİ: Alım satım arasındaki yüksek fark bulunuyor. Alım-satımda komisyon ödeniyor.



2- KUYUMCUDAN ALMAK: Burada güvenli kuyumcu seçmek ve sertifika önem kazanıyor.

- AVANTAJI: Alım-satım farkı azdır. Yastık altında tutmak isteyenler kullanır. Hediyelik olarak idealdir.

- RİSKİ: Sahtecilik, hırsızlık tehlikesi var. Paraya çevirmek zahmetlidir.



3- İNTERNETTEN ALMAK: İnternetten de bazı aracılar vasıtasıyla fiziki altın alınabiliyor. Güvenilir çevrimiçi satıcılar tercih edilmeli.

- AVANTAJI: Hızlı alımsatım imkanı ve uygun fiyat ihtimali var.

- RİSKİ: Sahtecilik, paranızın ve bilgilerinizin çalınması gibi olaylarla karşılaşabilirsiniz. Aldığınız altının kargo ile gelmesi de bir risk oluşturur.



4- ALTIN SERTİFİKASI: Her biri 0,01 gram altını temsil edecek şekilde vadesiz olarak ihraç edilen sertifikadır. Darphane Sertifikaları Borsa İstanbul'da ALTIN.S1 koduyla alınıp satılabilir.



- AVANTAJLARI: Fiziki altına dönüşebilir. Yatırımınız ekonomiye katkı yapar, getirisi fazladır.

- RİSKİ: Mevcut altın fiyatından daha pahalı satılmaktadır.



5- ALTIN FONU: Fon toplam değerinin en az % 80'i borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar, ayrıca yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.

- AVANTAJI: Ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem gören altına yatırım yapılmış olur.

- RİSKİ: İniş çıkışlar zarar ettirir. Takip etmek gerekir.



ALTIN ÇEŞİTLERİ GRAM ALTIN

- 1-100 gram seçeneği var

- 22 ve 24 ayar olabiliyor



ÇEYREK ALTIN

- Yaklaşık 1.75 gram



YARIM ALTIN

- Çapı 22 mm, kulp ağırlığı 3.56 gram



TAM ALTIN

- 22 mm çapında, 7,016 gram



CUMHURİYET ALTINI

- Çapı 30 mm'den büyük

- 7,216 gram ağırlığında.



ALIRKEN DİKKAT!

- Takıda TSE belgesi sorun.

- İmalatçı patent damgası olmalı, ayarı bilinmeli.

- Mutlaka fatura isteyin.

- Altının gramı ve işçilik fiyatlarını ayrı ayrı öğrenin.