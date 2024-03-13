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Trabzon tek yürek: Bordo-Mavililer Fenerbahçe derbisi öncesinde kenetlendi

Karadeniz Fırtınası’nda taraftarlar derbi maçının biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Futbolcular da üç puanı alarak camianın yüzünü güldürmeyi istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mart 2024 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:00
Trabzon tek yürek: Bordo-Mavililer Fenerbahçe derbisi öncesinde kenetlendi

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Abdullah Avcı yönetiminde son 5 hafta oynadığı 4 maçı kazanan Trabzonspor'da tüm gözler Fenerbahçe maçına çevrildi. Karagümrük'e karşı oynadığı futbol ve aldığı 5-1'lik galibiyetle derbinin provasını yapan Trabzonspor, Fenerbahçe maçını da kazanarak taraftarına yeni bir bayram yaşatmak istiyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bordo- Mavili takımın başında Sarı-Lacivertliler'e karşı çıktığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, 1 kez mağlup oldu. Ayrıca tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'yi mağlup ettiği bu karşılaşmalarda rakibini liderlik koltuğundan da etti. Sezon başından beri stadı doldurmayan Trabzonspor taraftarı dün satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösterdi.

Taraftar grupları da bu dev maç öncesi kenetlenme çağrısında bulundu. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan taraftarlar, "Tüm Trabzonspor camiası, bu hafta içerisinde sergilenecek "olası" demekten bile imtina ettiğimiz, çünkü olacağına kesin gözüyle baktığımız bu algı operasyonuna karşı başkanının, yönetiminin, hocasının, takımının ve her bir futbolcusunun yanında dimdik yer almalıdır" ifadelerine yer verdi.

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