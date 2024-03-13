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İncir erik kansızlığı bitirdik

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mart 2024 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:00
İncir erik kansızlığı bitirdik

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Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve akciğerlerden vücuttaki bütün dokulara oksijen taşıyan bir proteine deniyor. Düşük hemoglobin seviyeleri yorgunluğa, halsizliğe ve hatta anemiye yol açıyor. İşte sadece demir açısından zengin olmakla kalmayıp aynı zamanda genel sağlığı destekleyici temel vitaminler ve antioksidanlar içeren bazı meyveler:

KAYISI: Bir bardak kayısı dilimi, tavsiye edilen günlük demir miktarının yaklaşık yüzde 13'ünü karşılar. Taze veya kurutulmuş kayısıları beslenme rutininize dahil etmek, tatlı isteğinizi bastırırken hemoglobin seviyenizi yükseltmenize yardımcı olur.

ERİK: Bir bardağı yaklaşık 3 mg demir içerir. Beslenme düzeninize kuru erik eklemek, hemoglobin seviyenizi düzenlemenize ve genel olarak kalp sağlığınızı artırır.

NAR: 100 gramında yaklaşık 1,5 mg demir var. Nar suyu içmek veya salatalara taze nar taneleri serpiştirmek, hemoglobin seviyenizi yükseltmenin ve vücudunuzun antioksidan savunmasını güçlendirmenin lezzetli bir yolu olabilir.

İNCİR: Kahvaltılık gevreklerinize veya yoğurdunuza kuru incir eklemek, demir alımınızı artırmanın ve genel sağlığınızı desteklemenin basit ve etkili bir yolu olabilir.

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