Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor

Fenerbahçe'nin Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon çok ciddi bir çıkış yakalayan Hollandalı sol beke milli takım müjdesi geldi. Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın Jayden Oesterwolde'yi milli takım geniş kadrosuna almayı düşündüğü bildirildi.

Bu Oosterwolde için çok anlamlı bir gelişme oldu. Zira 22 yaşındaki savunmacı daha önce Hollanda Milli Takım'ına çağrılmadığı gibi alt yaş kategorilerinde de hiç forma giymemişti. Hollandalı futbolcu için bir önemli gelişme daha oldu. İtalyan devi İnter'in Jayden Oosterwolde'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

İNZAGHİ'DEN YAKIN TAKİP...

İnter Teknik Direktörü Simone İnzaghi'nin Jayden Oosterwolde'yi takip ettiği ve performansını çok beğendiği iddia ediliyor. Bu gelişmenin ardından Oosterwolde ile ilgili olarak Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gelebileceği de ifade ediliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 37 resmi maçta Fenerbahçe forması giyen Oosterwolde bu karşılaşmalarda 2739 dakika sahada kaldı ve 2 de gol attı.

HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYOR

Jayden Oosterwolde bu sezon 37 maçta 2739 dakika sahada kaldı. 2 gole imza attı. Hem sol bek hem de stoperde son derece başarılı bir performans ortaya koyarak birçok kulübün dikkatini çekti.