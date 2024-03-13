Deprem bölgesine ’süper’ destek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan tarihinde oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet gelirleri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasından elde edilecek bilet gelirinin, TFF ve iki kulübün ortak kararıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacağı belirtildi. 7 Nisan'da oyananacak Süper Kupa finali ATV'den canlı yayınlanacak.

Süper Kupa finalinin oynanacağı stadyumda ve çevresindeki düzenlemeler devam ediyor. Şanlıurfa halkı finalin oynanmasını büyük bir heyecanla bekliyor.

GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI

7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçına ilişkin İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı Şanlıurfa Valiliği'nde gerçekleştirildi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu ve çevresinde yapılan düzenlemelerin son durumu, planlanan işlerin gözden geçirilmesi, eksiklerin tamamlanması, elektrik ve diğer altyapı işlerinin planlanan sürede bitirilmesi konuları ele alındı.