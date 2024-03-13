Ayrılsak da beraberiz

Nail Gönenli önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Çağla Şıkel ile yollarını ayıran Gönenli, yakın zamanda Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel'in düğününe eski sevgilisi Çağla Şıkel ile katılarak Berna Şıkel ve Murat Filican çiftinin birlikte nikah şahidi olmuştu. Gönenli konuyla ilgili sorulara "Biz 2 ay önce ayrıldık. Biten bir şeyi tekrar tekrar konuşmayı doğru bulmuyorum. Çağla benim için hala çok kıymetli ama bu kıymet ilişki değil insani anlamda... Saygılı bir ilişki yaşamış insanlar tekrar bir araya gelebilir ve bu barıştık anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

"AİLE GİBİ OLDUM"

Düğün meselesi hakkında da konuşan Gönenli, "Ben zaten Berna ve Murat ile aile gibi olmuştum. Onların en mutlu gününde yanlarında olmamam çok tuhaf olurdu. Nikah şahidi tekliflerini geri çevirmem söz konusu dahi olamazdı. Sizlerden ricam bu konuyu sürekli gündeme getirmeyin çünkü Çağla'nın iki oğlu ve bir ailesi var. Kırıcı oluyor bu durumun sürekli canlı tutulmaya çalışılması" şeklinde konuştu.