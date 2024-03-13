Arda Real’de kalıyor!

İspanyol basını, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ve İspanyol devinde tüm kritik kararların merkezinde olan İcra Kurulu Başkanı Jose Angel Sanchez'in Arda Güler'in kiralık olarak başka bir kulübe gitmeyeceği yönünde bir karar aldığını öne sürdü.

Haberde, iki ismin Arda Güler'in Real Madrid bünyesinde çok daha fazla gelişeceğine ve önümüzdeki süreçte daha fazla dakika bulabileceğine inadıklarına vurgu yapıldı. Bu sezon 3 kez büyük sakatlık yaşayan Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı 6 maçta 93 dakika süre aldı ve 1 gol attı.