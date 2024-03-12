Okan Buruk’un gözdesi Oğuz Aydın

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Alanyaspor'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Oğuz Aydın'ı gündemine aldığı öğrenildi.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da kadrosunda görmek istediği sol kanat oyuncusunun menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçileceği de gelen haberler arasında. Sezon sonunda oyuncunun çok fazla talibi olacağını düşünen yönetimin sezon bitmeden hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelere başlayacağı belirlendi. Bu sezon 30 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergileyen Oğuz'un Alanya ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.