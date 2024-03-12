MS hastalığı iyice nükseden Serdar Ortaç’ın tekerlekli sandalyedeki görüntüleri herkesi üzdü

Yaklaşık 10 yıldır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç'ın sıkıntılı günleri gün geçtikçe daha da artıyor. 2014 yılında evlendiği İrlandalı eşi Chloe Loughnan ile beraberken her şeyine dikkat eden ve sağlıklı yaşayan Serdar Ortaç, 2019 yılında Loughnan'dan ayrıldıktan sonra bir türlü toparlayamadı.

Yıllar geçmesine rağmen eski eşini hala unutamadığını her fırsatta söyleyen Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada alkollü bir şekilde canlı yayın küfürler etmişti. Yaptığı olay yayınlarla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, "Hastalığım yüzünden bir ayağımı kaybedebilirim" sözleriyle herkesi üzmüştü.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI!

Ağrıları nedeniyle sahnede sürekli oturarak performans sergileyen ve ayakta durmakta güçlük çeken Ortaç, sahne öncesi ve sonrasında tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Sandalyeden kalkarken de oldukça zorlanan şarkıcı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarından destek alarak ayakta durabildi.