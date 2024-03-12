Milli yıldız Arda Güler Real performansıyla ilk golünü attı! İspanya’yı salladı

La Liga'da Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Milli yıldız Arda Güler, takımının son golünü kaydetti. İspanyol deviyle ilk kez gol sevinci yaşayan milli futbolcudan İspanyol basını da övgüyle bahsetti.

AS'ın bugünkü kapağında "Arda Güler partiyi renklendirdi" ifadeleri yer aldı. Marca'da yer alan haberde, "Arda Güler, bugüne kadar 6 maçta 83 dakika forma giyerek taraftarlarına futbolunda özel bir şeyler olduğunu göstermeyi başardı" başlığını attı. Arda da maçın ardından "Çok mutluyum. İnşallah, tabii ki bunların devamı gelecek. Bunun için çalışmaya devam edeceğim. İnanılmazdı" diye konuştu.



O ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'le ilgili, "Çok az süre aldı. Bir şeyler yapabileceğinden eminim. O büyük bir yetenek. Golü çok iyiydi. Burada çok fazla geleceği var" dedi.



DAVID ALABA: KARDEŞİM

Genç yıldız Arda Güler'ın Real Madrid formasıyla attığı golden sonra yıldız futbolculardan da dikkati çeken paylaşımlar geldi. Türkçe paylaşım yapan Faslı yıldız Brahim Diaz, "Abi" derken, David Alaba da "Kardeşim" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Ayrıca Rüdiger ve Luka Modric gibi deneyimli yıldızlardan da tebrik mesajları dikkati çekti.