Kanarya maçların son bölümlerinde büyük fark atıyor

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen ve Konferans Ligi'nde de iddialı olan Fenerbahçe, maçların ikinci yarılarındaki etkin performansıyla dikkati çekiyor. Sarı-Lacivertli takım bu alanda Avrupa'nın dev kulüpleriyle yarışıyor.

SON TOPA KADAR GOL ARIYOR

F.Bahçe, rakipleri karşısında zaferi son ana kadar kovalıyor. Avrupa'dan 8 üst düzey liginin değerlendirmeye alındığı ve 90 ve sonrası en çok gol atan takımlar listesinde Fenerbahçe, attığı 9 golle zirvede. Kanarya'yı 8'er gol atan Arsenal, Liverpool ile Benfica ve Braga takip etti. Fenerbahçe, Barcelona (7) ve Dortmund (7) ve Tottenham (6) gibi önemli ekipleri de sollamayı bildi.

76 SONRASI LİSTEDE 4. SIRADA

Gaziantep, Başakşehir, Kasımpaşa ve Pendik maçlarında 80 ve sonrası attığı gollerle 12 puan toplayan Sarı-Lacivertliler, 76 ve sonrası atılan gollerin değerlendirmeye alınarak oluşturulan listede ise 18 golle en golcü 4. ekip oldu.