İş değiştirenler dikkat!

Geçen yıl iş yeri değiştirip birden sonraki işverenden elde ettikleri kazanç toplamı 150 bin lirayı aşanlar bu ayın sonuna kadar beyanname doldurmak zorunda. Beyanname doldurmayanlar hem vergi ziyai cezasıyla karşı karşıya kalıyor hem borcunu faiziyle ödüyor.

Beyanname dolduranlar ilave vergi ödeyebilecekleri gibi, vergi iadesi de alabiliyor. Ücretle çalışanlar normalde hiçbir harcamalarını gider olarak gösteremiyor. Ancak, kanun beyanname dolduranlara bazı harcamalarını kazançlarından indirme hakkı tanıyor. Kazancın yüzde 10'una kadar olan eğitim ve sağlık harcamaları ile brüt gelirin yüzde 15'ini aşmamak şartıyla hayat ve şahıs sigorta primlerinin yarısını kazançtan indirilebiliyor. İndirim sonrası ortaya çıkan kazançtan hesaplanan yeni vergi tutarı, ödenen vergi tutarından fazlaysa vergi iadesi söz konusu oluyor.