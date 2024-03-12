Enginar safraya yarar

Ülkemizde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yetişen enginar, enerji içeriği düşük, fenolik bileşikler, posa, C ve K vitaminleri ile fosfor, magnezyum, potasyum minerallerinden zengin bir sebzedir. Diyetisyen Betül Serttaş, enginarın faydalarını açıklıyor:



- Kan şekeri ve kan lipit düzeylerini düzenler.

- Sindirim sistemini destekler. Hazımsızlığı engeller.

- Hamilelikte bebeğin sinirsel gelişimine ve anne sütü miktarını artırır.

- İştah açıcı ve idrar söktürücü özelliği vardır.

- Kolesterol ve trigliserid düşürücü etkisi bulunur.

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