Enginar safraya yarar

Ülkemizde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yetişen enginar, enerji içeriği düşük, fenolik bileşikler, posa, C ve K vitaminleri ile fosfor, magnezyum, potasyum minerallerinden zengin bir sebzedir. Diyetisyen Betül Serttaş, enginarın faydalarını açıklıyor:
- Kan şekeri ve kan lipit düzeylerini düzenler.
- Sindirim sistemini destekler. Hazımsızlığı engeller.
- Hamilelikte bebeğin sinirsel gelişimine ve anne sütü miktarını artırır.
- İştah açıcı ve idrar söktürücü özelliği vardır.
- Kolesterol ve trigliserid düşürücü etkisi bulunur.