Sucuk skandalı

İnternette bir firma, Türkiye'nin her yerine kargo dahil 5 kilogramlık sucuğu 750 liradan göndereceği yönünde ilan verdi. Kasaplar ise büyük tepki gösterdi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Et ve kıymanın kilogram fiyatının 500 liraları bulduğunu, sucuğun kilosunun 150 lira olmasının imkansız olduğunu belirtti. Yardımcı, "İlana göre sucuğun kilosu 150 liraymış. 150 liraya işkembe yok. Sahtekarlık bu. Parayı gönderiyosun, ne sucuk geliyor ne de para" dedi. Vatandaşı dolandırıcılara ve hilelere ilişkin duyarlı olmaları yönünde uyarı yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN