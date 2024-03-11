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Halka arzda dolandırıcı var

Halka arzlar ilgi görünce dolandırıcılar hortladı. Büyük şirketler halka açılıyor diyerek vatandaşın parasını topluyorlar.

Oktay Özdabakoğlu Oktay Özdabakoğlu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mart 2024 Güncelleme 11 Mart 2024, 07:00
Halka arzda dolandırıcı var

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Vatandaşın ilgi duyduğu her alanı bir fırsat olarak gören dolandırıcılar bu kez de halka arzlar ve hisse senedi piyasası üzerinden hem maddi kazanç sağlama hem de kimlik bilgilerini ele geçirmeye başladı. Dolandırıcılar ayrıca, Türkiye'nin gözde şirketlerinin halka arz edildiği yalanıyla yatırımcılardan para toplamaya çalışıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka arzlara izin vermesiyle birlikte, şubat ayında 7 şirket hisse senetlerini halka arz etti. Toplam halka arz büyüklüğü 13 milyar 370 milyon lira olurken, gelen talep ise 60 milyar liraya ulaştı. Halka arzlara yoğun talep olması nedeniyle başvuran yatırımcılara sınırlı sayıda hisse senedi veriliyor. Halka arzlara katılan yatırımcıların, hisse sayısının az olmasından dert yandığının farkında olan dolandırıcılar, yatırımcıları aracı kurum çalışanıymış gibi arayarak, "X kurumundan arıyoruz. Halka arzlarda size öncelik veriyor. Şu IBAN'a para yatırın, bu bir şirket hesabıdır" mesajı ile dolandırmaya çalışıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tüm uyarılarına rağmen, bazı yatırımcıların maalesef bu tuzağa düşerek parayı yatırdığı ve bir daha o telefon numarasına ulaşamadığı belirtiliyor. . Dolandırıcıların yatırımcıları mağdur etmeye çalıştığı bir diğer konu ise hisse senedi tavsiyesi yalanı. SPK'nın tüm uyarıları ve cezalarına rağmen, yatırımcılara, "Aracı kurum sizlere özel hisse önerilerinde bulanacak. Yolladığımız linke tıklayıp uygulamayı indirin" mesajları gönderiliyor. Gönderilen linke tıklanması halinde ise maalesef cep telefonuna sızıyorlar ve tüm kişisel bilgileri ele geçiriyorlar. Son dönemde birçok aracı kurumun adı kullanılarak sahte internet siteleri de kuruluyor. Uzmanlar, çalışılan aracı kurum dışında, hiçbir mesaja itibar edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

BOTAŞ'TAN UYARI GELDİ
Halka arz dolandırıcıları, Türkiye'nin stratejik şirketlerinin halka arz edildiği yalanı ile de yatırımcıları mağdur etmeye çalışırken, BOTAŞ bir uyarıda bulundu. BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, sosyal medyada yapay zekâ tabanlı içeriklerin paylaşıldığı ifade edildi. BOTAŞ'ın hisselerinin satışa çıkarıldığını öne süren bu içeriklerin dolandırıcılık amaçlı olduğu belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

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