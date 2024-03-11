PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Aşkta 'Devrim' yaptı

Devrim Özkan, Lucas Torreira’yı çabuk unuttu... Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ile sabahın ilk ışıklarına kadar bir mekanda eğlendi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mart 2024 Güncelleme 11 Mart 2024, 07:00
Aşkta ’Devrim’ yaptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaraylı Lucas Torreira ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden döndüğü konuşulan Devrim Özkan, geçtiğimiz dönemde ünlü futbolcuyla yollarını tamamen ayırmıştı. Bir anda biten aşkları sonrası Torreira tamamen futbola odaklanırken, Özkan ise ayrılığın ardından sessizliğe gömülmüştü. Bir süredir sessiz olan güzel oyuncu, geçtiğimiz gün fena yakalandı. Sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ile yakalanan Özkan'ın aşk acısı kısa sürdü.

KOL KOLA...
Özkan, önceki gece Karaköy'deki bir mekanda İbrahim Tilaver ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. İçeride sarmaş dolaş görülen yeni sevgililer, mekan çıkışı ise kol kola objektiflere yansıdı. Flaşların patlamasıyla şoka giren yeni aşıklardan fenomen İbrahim Tilaver, hızlıca arabaya bindi. Devrim Özkan ise, "Arkadaşlarımız ile eğlendik. Her şey yolunda..." diyerek hızlı adımlar ile birlikte arkadaşlarının da kendisine "Hadi" diye seslenmesiyle arabaya bindi ve oradan ayrıldılar.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın harekat emri sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı: Bu yaz terörü sorun olmaktan çıkaracağız
Kalyon Avrupa’nın en büyük boru hattı projesini üstlendi | Murathan Kalyoncu: Yurt dışında kritik altyapı projelerine talibiz
İyilik Yolu Derneği
Kandil’den cezaevlerine talimat! Suçüstü yakalandılar! Şeker boyutunda 16 sayfalık not
SON ORANLAR BELLİ OLDU | Milyonlarca emekliye yeni zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök aylığına ne kadar artış gelecek?
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | Bomba iddia fotoğraflı ifşa
Türk Telekom
Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
CHP lideri Özgür Özel fondaş TELE 1’in canlı yanında FETÖ argümanlarını kullanarak 15 Temmuz hain darbe girişimini aklamaya çalıştı
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Celta Vigo karşısında attığı ilk golle La Liga tarihine geçti! Dikkat çeken detay
Fenerbahçe Kadıköy’den ’Sağlam’ çıktı!
Az kalsın eleniyordu | Milyoner’de ilk soruda joker kullanınca izleyenler çıldırdı! Aklını peynir ekmekle yemiş...
Muhalif kimliği ile öne çıkan Nihat Genç, Burcu Köksal’a kapıyı gösteren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Sen kimsin lan
Takvim.com.tr görüntüledi | Fenerbahçe-Pendikspor maçında hakemlere büyük tepki! Erman Toroğlu’ndan olay sözler
SON DAKİKA