Aşkta ’Devrim’ yaptı

Galatasaraylı Lucas Torreira ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden döndüğü konuşulan Devrim Özkan, geçtiğimiz dönemde ünlü futbolcuyla yollarını tamamen ayırmıştı. Bir anda biten aşkları sonrası Torreira tamamen futbola odaklanırken, Özkan ise ayrılığın ardından sessizliğe gömülmüştü. Bir süredir sessiz olan güzel oyuncu, geçtiğimiz gün fena yakalandı. Sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ile yakalanan Özkan'ın aşk acısı kısa sürdü.

KOL KOLA...

Özkan, önceki gece Karaköy'deki bir mekanda İbrahim Tilaver ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. İçeride sarmaş dolaş görülen yeni sevgililer, mekan çıkışı ise kol kola objektiflere yansıdı. Flaşların patlamasıyla şoka giren yeni aşıklardan fenomen İbrahim Tilaver, hızlıca arabaya bindi. Devrim Özkan ise, "Arkadaşlarımız ile eğlendik. Her şey yolunda..." diyerek hızlı adımlar ile birlikte arkadaşlarının da kendisine "Hadi" diye seslenmesiyle arabaya bindi ve oradan ayrıldılar.