Trafik canavarı oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un akılalmaz planı ortaya çıktı!

İstanbul'daki kaza, gündemi salladı. Yazar Eylem Tok ile Dr. Bülent Cihantimur'un oğlu Timur (16), lüks araçla kaza yaptı. Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olurken 4 kişiyi de yaraladı. Eylem Tok, oğlunu alıp önce Mısır'a ardından Amerika'ya gitti. İkili hakkında Kırmızı Bülten çıkartıldı.



AİLE BOYU OPERASYON!

Tüm bunlar olurken soruşturma derinleştirildi. Yaralılardan İ.G.'nin kayıp telefonunun bulunması konusunda inceleme başlatıldı. Bu kapsamda olay sırasında Timur'un yanında olan A.K.'nın ifadesi alındı. A.K. şunları söyledi: Olay günü Timur aradı. "Takılalım" dedi. Araçla beni aldı. Ardından 10 kişi iki araçla çıktık. Orman yolunda kaza yaşandı. Timur annesini aradı. 10 dakika sonra annesi geldi. Beni, Timur'u ve D.'yi aldı. Araçta yaralılardan birinin de telefonu vardı. Siteye geldik. Telefonu duvarın üstüne bıraktık. Güvenlik görevlileri aldı. Ancak Timur'un annesi, babası, dayısı ve özel şoförü güvenlikçinin elinden telefonu alıp oradan uzaklaştı. Güvenlik görevlisi Timur'un annesine, 'Hanımefendi telefonu verir misiniz?' dedi. Ama vermedi.



ŞARJ BİTİNCE...

Tok'u olay yerine götüren Ceren S.'nin de ifadesi alındı. S. şunları söyledi: Cihantimur ve Tok'un şirketinde çalışıyorum. Olay günü Tok ile yemekteydik. Telefonu çaldı. Panik halinde aracımla yola çıktık. Kaza yerine gittik. Eylem hanım oğlunu ve 2 arkadaşını araca getirdi. İki çocuğu bıraktıktan sonra Tok'un evine gittik. Bülent bey geldi. 'Timur'u hastaneye götürelim' dedi. Eylem hanım benim arabamdaydı. Yoldayken Bülent bey durdu. 'Arabanın şarjı bitti siz devam edin' dedi. Eylem hanım 'Havaalanına git' deyince havaalanı yoluna girdim.

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