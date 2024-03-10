Topuklu ayakkabı, ayak bileği burkulması ve ayak tabanında ağrıya yol açıyor

Kadınların vazgeçilmez tutkusu topuklu ayakkabı, çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, topuklu ayakkabıların sadece ayaklara değil, vücuda da ciddi zararı olduğunu belirtiyor.

Ayakkabılarda 4.5 santimden fazla olan topuğun anatomik sistemi bozduğunu söylüyor. "Topuk 4.5 santimden yüksek olursa ağırlık ve basınç öne doğru kayar. Özellikle sivri burunlu ve topuklu ayakkabı giyen kadınlarda başparmakta şekil bozukluğu ve iç yanında ağrılı kemik çıkıntısı oluşumu ve nasır meydana gelir. Bu nedenle topuğun abartılmaması gerekir" uyarısında bulunuyor.