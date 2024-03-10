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Fitch görmezden gelemedi: Türkiye'ye 12 yıl sonra not artırımı! Bakan Şimşek: Olumlu gelişmeler artarak devam edecek

Ekonomideki gelişmeleri görmeden siyasi kararlar veren Fitch 12 yıl sonra pes etti. Türkiye’nin notunu artırdı. Bakan Şimşek, “İkinci yarıda yeni not artırımı gelecek” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mart 2024 Güncelleme 10 Mart 2024, 07:01
Fitch görmezden gelemedi: Türkiye’ye 12 yıl sonra not artırımı! Bakan Şimşek: Olumlu gelişmeler artarak devam edecek

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Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıklayan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Açıklamada, söz konusu not artırımının Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin, "12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makrofinansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, uygulanan ekonomik programın somut sonuçlarının ülke kredi notuna da yansıdığını belirtti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu başarıya kayıtsız kalmayarak Türkiye'nin kredi notunu bir kademe yükselterek, görünümünü pozitife çevirdiğine işaret eden Şimşek, yılın ikinci yarısında iyileşmelerle not artırımlarının daha fazla olacağını söyledi.

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