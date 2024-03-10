Fenerbahçe, Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı! Taktik ağırlıklı çalışma

Fenerbahçe kritik Pendikspor maçının hazırlıklarını dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sakatlığı bulunan Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Joshua King'in tedavisine de tesislerde devam edildi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki çalışma taktik ağırlıklı geçti. Fenerbahçeli futbolcular antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi ve ardından maç saatini beklemeye başladı.

KADIKÖY'DE KRİTİK VİRAJ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü zorlu müsabakada forma giyemeyecek.



KORKUTAN İSTATİSTİK!

Fenerbahçe, Sivasspor maçından beri hep aynı istatistiği tekrarlıyor. Sarı-Lacivertliler 3 maçı kazanıp sonraki maçlarda berabere kaldı. Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe'de bu istatistiğin psikolojik olarak tedirginlik yaratıp yaratmadığı merak konusu.