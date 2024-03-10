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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalar gündemi sarstı!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Siz Beşiktaş’ın stadının altında imalathane olduğunu biliyor muydunuz? Hem de başka takım malları da üret-ili yor. Kulübe kongre üyeleri çökmüş! Göksel konseri için 1.9 milyonluk bir fatura kesiliyor. Ve konser de yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mart 2024 Güncelleme 10 Mart 2024, 07:01
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın Divan Kurulu’nda yaptığı açıklamalar gündemi sarstı!

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu toplantısında konuştu. Arat, "Stadımızın altında bir imalathane olduğunu öğrendik. Hem de başka kulüplerin ürünleri de üretiliyor. Üstelik kira bile vermiyorlar. Çalışanların yemekleri de kulübümüzden gidiyor." dedi.

Sözlerini sürdüren Beşiktaş Başkanı, "Beşiktaş'a çökmüşler! Kongre üyeleri çökmüş! Kontratların altında kongre üyelerinin imzaları var! Bunu yapmayın! Gidin başka yerden, yer kiralayın! Beşiktaş'ın yüzlerce tapusu var, aklınız durur." diye konuştu.

PARAYA İNANAMAZSINIZ!
Beşiktaş Başkanı, "Enteresan bir konserimiz var. Göksel konseri... Kulüpte bir Şirket var Gergedan yapım diye. Kulübün içinden oluşuyor bu kişiler. Firmanın sahibini tenzih ederim ama organizasyon o şekilde. 1 Milyon 920 bin liralık bir fatura kesiliyor. Parasının %80'i falan tahsil ediliyor. Sanatçıya verilen parayı öğrendik, inanamazsınız. Konser de yapılmadı. Bu işin ne olduğunu hala bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİK İLİŞKİLER GELİŞMİŞ
Arat, Gökhan İnler ile ilgili de "Bir sporcumuz var, bu sporcumuzun locası var ve locası nedeniyle kulübü icraya veriyor. Sonra gidiyor kulübümüz, o sporcuyla jübile yapmak üzere sözleşme imzalıyor ve oyuncuya ayda 500 bin lira para ödeniyor. Para ödenmediği zaman da kulübe ihtarname yolluyor" dedi.

BU İSİMLERİ TANIYAN VAR MI?
Arat,"İstanbulspor'dan bir futbolcuya (Emrecan Uzunhan) bonservisinin %50'si 2 Milyon Euro ödeniyor. Bu futbolcuyu tanıyan var mı? Kerem Atakan Kesgin 1 Milyon 400 Bin Euro'ya alınıyor. Kiralanıyor... Bize karşı oynarken, yedek kulübesinde sarı kart gördü... Bize karşı! Bu isimlerle 5 yıllık sözleşmeler yapılmış. Bunların hepsini ödeyeceksiniz. Besar Gudjufi diye bir futbolcumuz var, kimse kim olduğunu bilmiyor." dedi.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMALI
Arat, Joe Worrall'ın oynamaması ile ilgili, "Orada Necip Uysal kahramanı var, hep beraber alkışlayalım. Necip'in Milli Takıma seçilmesi lazım." diye konuştu.

BORÇ 8 MİLYAR'I GEÇTİ!
Divan Kurulu'nda Beşiktaş'ın borcunun 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğu açıklandı.

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