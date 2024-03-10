Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, küçük oğlu Han’ın doğum gününü farklı bir şekilde kutladı

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin çocukları Han, 4 yaşına bastı. Korel Han'ın doğum anlarıyla birlikte sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Korel; "3 dakika içinde dünyaya gelip, geldiğin andan itibaren hepimizi hep güldürdün benim sarı kafam. Öyle ki doğduğuna inanmadı o gün seni bekleyenler. Doğumhaneye gözyaşlarıyla uğurlayanlar bir kahve içmek için asansöre gittiklerinde "Doğduuu" sesiyle geri dönerken hepsinin gözünden bu sefer gülmekten akıyordu yaşlar. Neşe ve sürprizlerle dolu binbir an. Seni çok seviyoruz güzel bebeğim. Sen 8 Mart'ta seni bekleyen tüm o kadınlara muhteşem bir hediyeydin canımın içi. İyi ki doğmuşsun neşe balığım" diye yazdı. Paylaşımın altına yorum yağdı:



- BEYZA ŞEKERCİ: Hanikomuz, oğlumun kankası dün gibi doğuşun iyiki iyiki.



- ESRA EROL: Her şey bir anda oldu çünkü... Hayat onu hep sevdikleri ile çevrelesin. Neşesi masumluğu daim olsun.



- MERVE DİZDAR: Muhteşemmmmm. Hepiniz mühteşemsiniz.