SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, küçük oğlu Han’ın doğum gününü farklı bir şekilde kutladı

Bir süredir İngiltere’de yaşayan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, küçük oğlu Han’ın doğum gününü farklı bir şekilde kutladı. Doğum anını paylaşan Korel, “Seni çok seviyoruz” diye yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mart 2024 Güncelleme 10 Mart 2024, 07:37
Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, küçük oğlu Han’ın doğum gününü farklı bir şekilde kutladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin çocukları Han, 4 yaşına bastı. Korel Han'ın doğum anlarıyla birlikte sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Korel; "3 dakika içinde dünyaya gelip, geldiğin andan itibaren hepimizi hep güldürdün benim sarı kafam. Öyle ki doğduğuna inanmadı o gün seni bekleyenler. Doğumhaneye gözyaşlarıyla uğurlayanlar bir kahve içmek için asansöre gittiklerinde "Doğduuu" sesiyle geri dönerken hepsinin gözünden bu sefer gülmekten akıyordu yaşlar. Neşe ve sürprizlerle dolu binbir an. Seni çok seviyoruz güzel bebeğim. Sen 8 Mart'ta seni bekleyen tüm o kadınlara muhteşem bir hediyeydin canımın içi. İyi ki doğmuşsun neşe balığım" diye yazdı. Paylaşımın altına yorum yağdı:

- BEYZA ŞEKERCİ: Hanikomuz, oğlumun kankası dün gibi doğuşun iyiki iyiki.

- ESRA EROL: Her şey bir anda oldu çünkü... Hayat onu hep sevdikleri ile çevrelesin. Neşesi masumluğu daim olsun.

- MERVE DİZDAR: Muhteşemmmmm. Hepiniz mühteşemsiniz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde| Sisler kalktı örtü yırtıldı! İşte CHP’nin İstanbul’da 17 ilçedeki PKK listesi
Türkiye’nin konuştuğu trafik kazasında yeni detaylar! Tanık ifadelerine ulaşıldı! İşte canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışının perde arkası
Kiraya 21 bin TL indirim! Beyanname dönemi başladı! İşte 7 soruda vergi rehberi
Seçil Erzan futbolcuların parasını alırken ’Fatih Terim Fonu’ dedi mi? İşte yeni detaylar...
Kemal’in intikam hamlesi CHP’de DEM’liği taşırdı! Diyarbakır’dan Genel Merkez’e ültimatom: Burcu Köksal’a ‘seviyesiz kadın’ deyip aforoz ettiler
Emekliye 7 büyük destek! Aylıklar artıyor! İndirimler geliyor
Noah Sadiki için geldiler İsmail Yüksek’e hayran kaldılar! Romalı ekip her an Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir
Ramazan ayında oruç tutarken nelere dikkat edilmeli? Uzman isimler uyardı! İşte sağlıklı ipuçları
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanlığı’ndan katil İsrail’in soykırımına tepki: İsrailli yetkililer hesap verecek
Ali İhsan Yavuz tek tek anlattı: 31 Mart’ta seçmeni nasıl bir pusula bekliyor? Nelere dikkat edilmeli? Hangi durumda oy geçersiz sayılır?
Proje hırsızı CHP’li Ekrem İmamoğlu metro yalanını itiraf etti gaf üstüne gaf yaptı: 2027 yılında ben göreve gelmeden önce yapıldı
Türkiye ve ABD’den ortak açıklama! Dikkat çeken Gazze ve terörle mücadele mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir geri dönüş sinyali daha: Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok
Türkiye’nin ilk askeri turbofan uçak motoru TF6000 çalıştırıldı! Kızılelma ve ANKA-3’e güç verecek...
SON DAKİKA