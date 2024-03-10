Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, "Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu" sözü, Fenerbahçe taraftarlarının küfürü ve Fenerbahçe ile ilgili konuştu. Kendisini Fenerbahçe'ye ait hissettiğini söyleyen Emre Belözoğlu, "Hayatın gerçeklerini, bana küfür eden insanlardan önce gördüm. 16 yaşından beri profesyonel bakış açısını hayatıma getirdim.

İSTERLERSE O GÜN KONUŞURUZ

Bunları söylerken, bir çaba içerisinde değilim. Hayatımda kimseye ihtiyacım yok. Fenerbahçeli olduğumu da samimice söyledim. Fenerbahçe'ye teknik direktör olma hayalim yok. Böyle bir niyetim de yok. Fenerbahçe ile ilgili hiçbir hayalim yok. Bunları ben istedim diye değil, beni istediler diye yaptım. Fenerbahçe, beni isterse o gün karar veririz" ifadelerini kullandı.

EN İYİLER GALATASARAY'DA!

"Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu" sözü ile ilgili olarak Emre Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Bireysel olarak sözlerimizin arkasındayım. Ligin en iyi kalecisi, stoperi, 6 numarası, 10 ve 9 numarası Galatasaray'da. Bu bir tespit. Galatasaray'a kendimizi tekrar göstermek için yapılmış bir tespit değil. Çok seneler önce tercihimi yaptım. Bir futbol adamı olarak tespit yaptım" dedi.