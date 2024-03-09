Yeni rekora 3 kaldı

UEFA Konferans Ligi'nde Union SG.'yi yenerek ülkemize büyük bir gurur yaşatan Fenerbahçe bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor. Sarı-Lacivertliler bu sezon oynadığı 44 resmi maçta 36 galibiyet elde etti.

Sarı Kanarya, 2015-2016 sezonunda 60 maçta 37 kez kazanmıştı. Geçen sezon Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde ise 56 karşılaşmada 38 galibiyete imza attılar. Fenerbahçe, sezonun geri kalanında 3 kez daha rakiplerini mağlup ederse en çok kazandığı sezonu geride bırakacak.

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de 28 maçta 23 kez güldü. Sadece 1 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Türkiye Kupası'nda ise 2 kez kazandı. Avrupa'da 13 maçta 11. galibiyetini elde etti.