Sultangazi’de bir köpek, sahibi tarafından seyir halindeki otomobilden yola bırakıldı

Vicdanları sızlatan haber, dün İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Baraj Yolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki otomobilden bir köpek yola bırakıldı. Köpek, bir süre otomobilin arkasından koştu ancak araç olay yerinden uzaklaştı.

Köpeğin araçtan yola bırakıldığını gören direksiyon hocası Ahmet Tahmaz, olayı cep telefonu kamerasına kaydetti. Araçtan yola bırakılan köpeği evine götüren Tahmaz, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri gören Sait Öğün, hayvanın daha önce kaybolan köpeği olduğunu düşünerek Tahmaz'a ulaştı. Fakat kendi köpeği olmadığını anladı. Ahmet Tahmaz, şimdi köpeğin gerçek sahibini arıyor.