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Kartal öğrencilerine SG. Gilloise’yi ezberletti! Sonra da zafer geldi

Kartal ve ekibi, Belçika ekibinin 15 karşılaşmasını izledi. Tecrübeli hoca, Samandıra’daki son toplantıda oyuncularına, “Ben rakibi masada çözdüm. Siz de sahada yeneceksiniz” dedi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mart 2024 Güncelleme 09 Mart 2024, 07:01
Kartal öğrencilerine SG. Gilloise’yi ezberletti! Sonra da zafer geldi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Belçika deplasmanında 3-0 kazanılan maç öncesi Samandıra'da kamp kurdu. Tecrübeli teknik adamın, Belçika ekibinin birçok maçını en ince ayrıntısına kadar izlediği ve istatistiksel verilerle maça çok iyi hazırlandığı öğrenildi. Union SG.'nin Avrupa'daki tüm maçları dahil 15 maçını çok iyi bir şekilde analiz eden İsmail Kartal ve ekibi, Samandıra'daki son toplantıda oyuncularından zafer istedi. Başarılı teknik adam, "Union SG.'yi ekibimizle birlikte çok iyi analiz ettik. Ben bu işi masada çözdüm. Siz de sahada yeneceksiniz" diye konuştu.

MAÇTAN SONRA AÇIKLADI
Bu açıklamalardan sonra F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın taktiğini harfiyen uygulayan Sarı-Lacivertliler çok büyük bir zafere imza attı. Bilindiği gibi teknik direktör İsmail Kartal, Union SG. maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bu takımın ne kadar organize olduğunu, iyi futbol oynadığını ve mücadele ettiğini biliyorduk. Çok iyi analiz ettik. 3-4 gün evimize bile gitmedik. En küçük detayları bile es geçmedik. Planı günlerce düşündüm" ifadelerini kullanmıştı.

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