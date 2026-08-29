Yazar Murat Koparan villada başından vurulmuş halde bulundu
Yazar Murat Koparan, eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinden kısa süre sonra Bahçelievler’deki villanın banyosunda başından vurulmuş halde bulundu. Telefonda silah sesini duyan Elif Feyza Y.’nin ihbarıyla balkondan içeri giren ekipler, 4 çocuk babası Koparan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Villada ruhsatsız olduğu değerlendirilen bir tabanca bulundu.
Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yazar Murat Koparan, yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y. ile olaydan yaklaşık 1 saat önce telefonla görüştü.
TELEFONDA SİLAH SESİNİ DUYDU
Görüşme sırasında silah sesi duyan Elif Feyza Y., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından Koparan'ın kaldığı villaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EKİPLER VİLLAYA BALKONDAN GİRDİ
Kapıdan içeri giremeyen ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla villanın balkonuna ulaştı. Binaya balkondan giren ekipler, Koparan'ı villanın 3'üncü katındaki banyoda başından vurulmuş halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koparan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
VİLLADA TABANCA BULUNDU
Polis ekiplerinin villada yaptığı incelemede ruhsatsız olduğu değerlendirilen bir tabanca bulundu. Koparan'ın uzun süredir boş durumda olan villada kaldığı öğrenildi.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Dört çocuk babası olduğu belirtilen Murat Koparan'ın cenazesi, Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Koparan'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.