Galatasaray Rafael Leao transferini duyurdu! Victor Osimhen faktörü

Galatasaray Rafael Leao transferini duyurdu. Yaz transfer döneminde Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov hamleleriyle dikkat çeken Galatasaray, dünya futbolunu sarsacak bir transfere daha imza attı. Sarı-kırmızılı yönetim, İtalya Serie A ekibi Milan'ın 27 yaşındaki Portekizli sol kanat oyuncusu Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray Kulübü, piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Portekizli yıldızın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."