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Galatasaray Rafael Leao transferini duyurdu! Victor Osimhen faktörü

Ugochukwu ve Batrakov hamlelerinin ardından transferde hız kesmeyen Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Milan'ın Portekizli sol kanat oyuncusu Rafael Leao ile resmi görüşmelere başlandığını bildirdi. Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Victor Osimhen’in Portekizli futbolcuyu telefonla arayarak ikna sürecinde kilit rol oynadığı öğrenildi.

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Galatasaray Rafael Leao transferini duyurdu! Victor Osimhen faktörü

Galatasaray Rafael Leao transferini duyurdu.

Yaz transfer döneminde Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov hamleleriyle dikkat çeken Galatasaray, dünya futbolunu sarsacak bir transfere daha imza attı. Sarı-kırmızılı yönetim, İtalya Serie A ekibi Milan'ın 27 yaşındaki Portekizli sol kanat oyuncusu Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray Rafael Leao transferini duyurdu! Victor Osimhen faktörü-2

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Galatasaray Kulübü, piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Portekizli yıldızın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray Rafael Leao transferini duyurdu! Victor Osimhen faktörü-3

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ
İtalya'dan yola çıkan 27 yaşındaki yıldız futbolcunun saat 16.00'da İstanbul'da olması bekleniyor.

MALİ DETAYLAR NETLEŞTİ: 45 MİLYON EURO VE BONUSLAR
Dev transferin ekonomik boyutları da belli oldu. Galatasaray'ın bu transfer için AC Milan kulübüne 45 milyon euro bonservis bedeli ve ek bonuslar ödeyeceği öğrenildi. Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray Rafael Leao transferini duyurdu! Victor Osimhen faktörü-4

Sarı-kırmızılı ekiple 4 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Leao'nun, yıllık net 12 milyon euro garanti ücret ve başarı bonusları kazanacağı belirtildi.

TRANSFERDE OSİMHEN FAKTÖRÜ: TELEFONLA İKNA ETTİ
Süreçte yaşanan dikkat çekici bir detay ise Victor Osimhen'in devreye girmesi oldu.

Galatasaray Rafael Leao transferini duyurdu! Victor Osimhen faktörü-5

Nijeryalı golcünün, Serie A'dan yakından tanıdığı Leao'yu telefonla arayarak Galatasaray projesini anlattığı ve Portekizli yıldızın Türkiye kararında kilit rol oynadığı aktarıldı.

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